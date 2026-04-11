بحصة تفوق 30%.. الجزائر ثاني ممون لإسبانيا بالغاز خلال مارس

كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية أن الجزائر واصلت تعزيز موقعها كأحد أبرز موردي الغاز إلى إسبانيا خلال شهر مارس، بعدما زودت السوق الإسبانية بـ11,373 جيجاوات/ساعة، ما يمثل 30.2% من إجمالي الإمدادات، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الجزائر، إلى جانب الولايات المتحدة، وفرتا نحو 62% من إجمالي واردات الغاز الإسبانية خلال الشهر ذاته، حيث بلغت الإمدادات الأمريكية 11,938 جيجاوات/ساعة، بنسبة 31.7%، ما يعكس استمرار اعتماد مدريد على هذين الموردين الرئيسيين.

وأضافت “لاراثون” أن الجزائر حافظت خلال الربع الأول من عام 2026 على مكانتها كمورد استراتيجي، بحصة بلغت 29.6% من إجمالي الإمدادات، مقابل 36.6% للولايات المتحدة و18.1% لروسيا، في مؤشر على استقرار التدفقات الجزائرية ضمن مزيج الطاقة الإسباني.

وفي المقابل، سجل الغاز الطبيعي المسال الروسي ارتفاعًا ملحوظًا خلال مارس، بوصوله إلى 9,807 جيجاوات/ساعة، أي ما يعادل 26.1% من الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ ماي 2023، ليحتل المرتبة الثالثة، رغم القيود الأوروبية الرامية إلى تقليص الاعتماد على موسكو تدريجيًا بحلول عام 2027.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا واصلت تنويع مصادرها، باستيراد الغاز من عشر دول، من بينها نيجيريا وأنغولا والكونغو، في حين غابت إمدادات الشرق الأوسط عن قائمة الموردين، رغم أهمية المنطقة في سوق الطاقة العالمية.

وفيما يتعلق بالطلب، سجل استهلاك الغاز في إسبانيا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.3% خلال مارس، مدفوعًا بزيادة قوية في الطلب على الغاز الموجه لتوليد الكهرباء بنسبة 46.8%، مقابل تراجع الطلب الصناعي والمنزلي بنسبة 9.3%.

كما أبرزت “لاراثون” أن منظومة الغاز الإسبانية تحافظ على مستوى تشغيلي مريح، مع بلوغ نسبة التخزين تحت الأرض نحو 60%، وقدرة محطات إعادة التغويز حوالي 65%، إلى جانب ارتفاع صادرات الغاز بنسبة 2.8%، ما يعزز دور البلاد كمركز لإعادة توزيع الطاقة داخل أوروبا.