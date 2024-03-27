بخوش يحذر من المخاطر السيبرانية على إدارة الجمارك

في ظل خطتها لتجسيد التحول الرقمي

أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، الأربعاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة اعتماد استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الجمركية لتجسيد التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال يوم دراسي تحت عنوان “الأمن السيبراني: واقع وتحديات”، نظمته المديرية العامة للجمارك، أين أكد اللواء بخوش، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أنه يتعين “التركيز على أمن البيانات الرقمية في المجال الجمركي وكسب رهان الأمن السيبراني، من خلال فهم التهديدات التي ينطوي عليها التطور التكنولوجي، وبالاعتماد على استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة وأن الجمارك في وقت تقود فيه جهودها لتجسيد التحول الرقمي الذي يعد من أبرز أولوياتها”.

ولكسب هذا الرهان، أكد المدير العام للجمارك على وجه الخصوص على “ضرورة تثمين العنصر البشري ذو الكفاءات والمهارات اللازمة للتصدي لهذه التحديات السيبرانية بفعالية، من خلال توفير التدريب المناسب والتثقيف الأمني، الذي يمكن من تعزيز الوعي الأمني لتفادي هذه التهديدات واكتساب القدرات المهنية حول كيفية التعامل مع هذه الاختراقات”.

كما شدد على ضرورة انخراط الجميع في حماية وتأمين الفضاء الالكتروني للدولة باعتباره مسؤولية جماعية، خاصة “وان انظمة مؤسسات الدولة والقطاعات الاستراتيجية اصبحت معرضة لهجمات سبريانية من طرف اعداء الجزائر، لاسيما عن طريق المواقع وتطبيقات الشبكات الاجتماعية التي تعد منبرا لشبكات الجريمة المنظمة المعروفة بعدائها للوطن”.

“وبالرغم من كل هذه المحاولات التي استهدفت الفضاء الالكتروني للجزائر، إلا أن تعبئة جميع المؤسسات المتخصصة في مجال أمن المعلومات حالت دون بلوغ هذا الهدف الخبيث، وسمحت لإطارات الدولة الأكفاء بالتصدي لهذه الهجمات وإفشال جميع الخطط والمؤامرات التي تم التخطيط لها عبر الفضاء الإلكتروني”، يضيف اللواء بخوش.

وأبرز المدير العام للجمارك دور الأمن السيبراني في تطوير إجراءات الأمن وتفعيل السياسات والتقنيات التي تساعد في حماية الأنظمة والشبكات والأجهزة الإلكترونية من هذه التهديدات، من خلال استحداث برامج الحماية وتطوير أنظمة الكشف عن الاختراق وتنفيذ إجراءات الحماية الأخرى لتقليل المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.