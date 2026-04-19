بخوش يشدد على تنسيق الجهود لحماية الاقتصاد ومكافحة التهريب

شدد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، على أن تنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية يمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة والتهريب، مؤكدا أن التعاون الميداني وتبادل المعلومات يشكلان “حجر الزاوية” في الاستراتيجية الوطنية لتأمين المنافذ ومكافحة الشبكات الإجرامية.

وأوضح المسؤول ذاته على هامش زيارته لولاية سيدي بلعباس أن تدعيم المصالح الجمركية بالإمكانيات اللوجستية الحديثة يهدف إلى رفع جاهزية الأعوان وتعزيز قدرتهم على التدخل السريع والفعال، بما يضمن نجاعة أكبر في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أشرف اللواء بخوش على تدشين المقر الجديد لمستودع المحجوزات الخاص بالمركبات والبضائع، والذي أنجز بغلاف مالي قدره 255 مليون دينار جزائري، حيث يضم مساحة تخزين مغطاة تفوق 4255 متر مربع، مجهزة بأنظمة مراقبة متطورة، إضافة إلى جناح إداري متكامل ومرافق مخصصة للأعوان.

ويحمل هذا المرفق اسم شهيد الواجب الوطني الجمركي بن عربية العربي، ويعتمد على نظام معلوماتي حديث يتيح التسيير الآلي والفعال للمحجوزات، ما يسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بها، فيما تصل طاقته الاستيعابية إلى 242 مركبة.

كما استمع المدير العام للجمارك إلى عرض مفصل حول حصيلة المديرية الجهوية للجمارك لتلمسان، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المنجزة مؤخرا، قبل أن يشرف على تدشين الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببلدية رأس الماء، والتي تحمل اسم الشهيد بلبشير بورقبة.

ومن المرتقب أن يختتم اللواء بخوش زيارته بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 63 مسكنا ترقويا مدعما، مع الإعلان عن البرنامج الوطني للمديرية العامة للجمارك الخاص بالسكن الترقوي المدعم لفائدة منتسبي الجهاز.