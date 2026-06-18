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الجزائر

بداري يعقد اجتماعا توجيهيا تحضيرا للدخول الجامعي المقبل

الشروق أونلاين
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بداري يعقد اجتماعا توجيهيا تحضيرا للدخول الجامعي المقبل

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اجتماعا توجيهيا، خصص لتحضيرات الدخول الجامعي المقبل 2027/2026.

وأفاد بيان لوزراة أن الوزير  بداري وبحضور إطارات الإدارة المركزية رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ورؤساء اللجان الوطنية البيداغوجية لمختلف الميادين، عقد أمس الأربعاء اجتماعا توجيهيا خصص لتحضيرات الدخول الجامعي المقبل بكل مستجداته الأكاديمية”.

وقد تم تناول خلال ذات الاجتماع “إدخال مادتي تاريخ الجزائر والوطنية، المؤسسات الناشئة المرنة في مسارات التكوين”، كما تناول ملف “إعادة تأهيل وترميم الإقامات الجامعية على المستوى الوطني, مع إسناد مهام الإشراف المباشر للعملية إلى مديري المؤسسات الجامعية على المستوى المحلي”.

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