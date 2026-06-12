بداري يوقع اتّفاقيّة إنشاء برنامج “كرسيّ الأمير عبد القادر” بمركز أوكسفورد للدّراسات الإسلاميّة

جرت مساء اليوم الجمعة، 12 جوان، بمركز أوكسفورد للدّراسات الإسلاميّة بلندن، مراسم توقيع اتّفاقيّة إنشاء برنامج “كرسيّ الأمير عبد القادر” بذات المركز، وفقا لما أفاد به جامع الجزائر.

وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل وزير التّعليم العالي والبحث العلميّ، كمال بدّاري، والمدير العامّ لمركز أوكسفورد للدّراسات الإسلاميّة، فرحان نظاميّ، وهذا بإشراف الشّيخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، وزير الدّولة، عميد جامع الجزائر.

وسيشهد مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية أيضا، إضافة إلى التوقيع على الاتفاقية، افتتاح “قاعة الجزائر” بهذا الصّرح الأكاديميّ الدّوليّ المرموق.