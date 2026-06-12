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الجزائر

بداري يوقع اتّفاقيّة إنشاء برنامج “كرسيّ الأمير عبد القادر” بمركز أوكسفورد للدّراسات الإسلاميّة

الشروق أونلاين
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بداري يوقع اتّفاقيّة إنشاء برنامج “كرسيّ الأمير عبد القادر” بمركز أوكسفورد للدّراسات الإسلاميّة
جامع الجزائر (شبكات)
التوقيع على اتّفاقيّة إنشاء برنامج "كرسيّ الأمير عبد القادر" بمركز أوكسفورد للدّراسات الإسلاميّة، 12 جوان 2026.

جرت مساء اليوم الجمعة، 12 جوان، بمركز أوكسفورد للدّراسات الإسلاميّة بلندن، مراسم توقيع اتّفاقيّة إنشاء برنامج “كرسيّ الأمير عبد القادر” بذات المركز، وفقا لما أفاد به جامع الجزائر.

وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل وزير التّعليم العالي والبحث العلميّ، كمال بدّاري، والمدير العامّ لمركز أوكسفورد للدّراسات الإسلاميّة، فرحان نظاميّ، وهذا بإشراف الشّيخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، وزير الدّولة، عميد جامع الجزائر.

الأمير عبد القادر الجزائري.. ألهم الأمريكيين فارسا وإنسانا

وسيشهد مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية أيضا، إضافة إلى التوقيع على الاتفاقية، افتتاح “قاعة الجزائر” بهذا الصّرح الأكاديميّ الدّوليّ المرموق.

إطلاق كرسي الأمير عبد القادر وافتتاح “قاعة الجزائر” في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية

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