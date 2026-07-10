بداوي يبرز جهود الجزائر في تدعيم قدرات أجهزة الشرطة الإفريقية

خلال مشاركته في القمة الأممية الخامسة لرؤساء أجهزة الشرطة بنيويورك

شارك المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، خلال الفترة من 06 إلى 10 جويلية، في أشغال القمة الأممية الخامسة لرؤساء الشرطة، المنعقدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد يضم رئيس أركان الدرك الوطني اللواء رفيق بوعكاز وإطارات سامية من الأمن الوطني، وذلك في سياق تعزيز التعاون الشرطي الدولي في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود الوطنية، وفقا لما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني.

وألقى المدير العام للأمن الوطني كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، وبحضور ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أكد من خلالها إلتزام الجزائر بتعزيز التعاون الأمني الدولي لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى جهود الجزائر في تدعيم قدرات أجهزة الشرطة الإفريقية، من خلال تجسيد العديد من البرامج التدريبية، في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، على غرار الجرائم السيبرانية والإتجار غير المشروع بالمخدرات، إلى جانب علوم الأدلة الجنائية وإدارة الأزمات.كما أشاد بمبادرة الأمم المتحدة المتعلقة بالدورة التدريبية المنظمة بالجزائر خلال شهر ماي من السنة الجارية، لفائدة أجهزة إنفاذ القانون (الشرطة والدرك الوطنيين)، حول دور بعثات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلام.

كما أجرى المدير العام للأمن الوطني على هامش أشغال القمة، لقاءات ثنائية جمعته بكل من وزير الأمن والداخلية البلجيكي، ومستشار الشرطة بالأمم المتحدة، ورئيس قسم الإختيار والتوظيف بشعبة الشرطة (ONU)، وكذا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، ورؤساء الوفود الشرطية لكل من المملكة العربية السعودية، أذربيجان وتشاد، تم خلالها تباحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات التكوين وبناء القدرات، وتطوير الكفاءات الشرطية، فضلا عن دعم مشاركة أفراد الشرطة الجزائرية والدرك الوطني في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.