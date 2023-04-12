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اقتصاد
بعد تطبيق قانون المضاربة والإعلان عن زيادة الاستيراد

بداية انهيار أسعار الموز في الأسواق

نادية سليماني
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بداية انهيار أسعار الموز في الأسواق
أرشيف

شهدت أسعار الموز تراجعا كبيرا ومفاجئا في ظرف أيام قليلة فقط، فبمجرد إعلان وزارة التجارة الضرب بيد من حديد للمضاربين في هذه الفاكهة، وإعلانها إجراءات جديدة، من زيادة حصص الاستيراد وبعث دفتر شروط جديدة، سارع التجار والمضاربون إلى خفض أسعار الموز بشكل لافت وسريع، فمن 800 دج للكلغ تراجع إلى غاية 450 دج في ظرف أيام.
ويشهد الموز مؤخرا، إقبالا من المواطنين، بسبب الانخفاض المفاجئ في أسعاره، التي يُشير تجّار بأنها ستنخفض أكثر الأيّام القليلة المقبلة، وتعود إلى سعرها العادي.
وتداولت منشورات فايسبوكية، صورا عديدة للموز معروضة بأسعار منخفضة عمّا كانت، وتراوحت الأسعار ما بين 450 دج و500 دج في العديد من الولايات.
وقال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “أبوس”، مصطفى زبدي، بأنّه بعد الحديث عن السّعر الفاحش والمطالبة بتطبيق قانون المضاربة غير المشروعة، انخفض سعره من 800 دج إلى ما دون 500 دج في ظرف يومين فقط، معتبرا أنّ بعض التجار لا يصلح لهم “إلاّ العصا”.
وأشار إلى أن الرقابة والسلطة الشعبية تأتي دوما بنتائج إيجابية، متمنيا أن تطال الظاهرة جميع المنتجات الأخرى التي ارتفعت أثمانها بصورة كبيرة، ومنها البصل والتفاح والدّواجن.

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