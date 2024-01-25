بداية من فيفري.. استئجار سفينة لتدعيم قدرات النقل البحري

أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عبد الحكيم بوزاهر، عن استئجار سفينة خامسة من طرف المؤسسة قصد تدعيم قدرات النقل، بداية من شهر فيفري المقبل.

وجاء هذا خلال جلسة استماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية, بالمجلس الشعبي الوطني, جرت برئاسة كمال لعويسات، رئيس اللجنة.

وكشف بوزهار عن ترقب نقل 243 ألف مسافر خلال الصائفة المقبلة، عن طريق أسطول المؤسسة، مقابل 206 ألف مسافر في نفس الفترة من 2023، ما يمثل ارتفاع بـ 18 بالمائة.

وفي عرضه، أوضح المسؤول أن المؤسسة تتوقع ارتفاع في عدد المسافرين عبر بواخرها بزيادة تقدر بـ 63.900 راكب في صائفة 2024، بالإضافة إلى زيادة بـ 19 بالمائة في عدد المركبات المنقولة.

وعليه، يضيف المسؤول، من المتوقع أن يصل عدد الرحلات التي ستبرمجها المؤسسة إلى 292 رحلة، أي زيادة 49 رحلة مقارنة بالموسم الماضي أين بلغ عدد الرحلات 243 رحلة.

وإضافة إلى السفن الأربعة التي تمتلكها المؤسسة، سيتم استئجار سفينة خامسة من طرف المؤسسة قصد تدعيم قدراتها الخاصة بالنقل ابتداء من فبراير المقبل، يقول بوزاهر، موضحا أن طاقة استيعاب هذه السفينة تقدر بـ 1650 سرير وحوالي 450 مركبة.

من جهة أخرى، كشف المسؤول عن استحداث، عن قريب، لوكالتين نموذجيتين لبيع التذاكر، واحدة على مستوى وهران وأخرى بالجزائر العاصمة.