بدعم كامل من الدولة.. برنامج لغرس 100 ألف شجرة زيتون في بجاية

أعلنت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بجاية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الانخراط في برنامج لغرس 100 ألف شجرة زيتون، موجّه للفلاحين عبر 52 بلدية، مع ضمان دعم كامل بنسبة 100% من طرف المديرية يشمل اقتناء الشتلات وتوريدها وعمليات الغرس.

وأوضحت المديرية أن الراغبين في الاستفادة مدعوون إلى إيداع ملفاتهم لدى أقسام الفروع الفلاحية أو المندوبيات الفلاحية البلدية على مستوى 52 بلدية، وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2025.

ويتضمن ملف الترشح طلبًا خطيًا موجّهًا إلى مديرية المصالح الفلاحية، ونسخة من بطاقة أو شهادة فلاح، إلى جانب وثيقة تثبت استغلال الأرض (عقد امتياز، ملكية أو شهادة صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مصالح الفلاحة)، إضافة إلى بطاقة وصفية للمستثمرة تسلم من طرف الغرفة الفلاحية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الفلاحين بالولاية على توسيع المساحات المزروعة بالزيتون وتعزيز الإنتاج المحلي، وكذا تعويض المساحات الغابية المثمرة وغير المثمرة التي طالتها الحرائق بما ينسجم مع مخططات التنمية الريفية والفلاحية بالمنطقة.