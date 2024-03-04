برامج قناة “الشروق نيوز” بمضمون خبري وثقافي واجتماعي وديني في رمضان..

أهمها "اقرأ" و"قصة طبق" و"لمّة رمضان"..

بالنسبة لبرامج قناة “الشروق نيوز”، فهي أيضا ستتميز بالتنوع والمحافظة على نمط القناة في تقديم برامج ذات مضمون خبري، ثقافي، اجتماعي وديني، بحيث سيعتمد قسم البرمجة فيها على برامج مسابقاتية ترفيهية تتضمن أسئلة ثقافية ودينية وسياحية.

من البرامج التي ستبثها “الشروق نيوز” برنامج “قصة طبق” (13 د)، الذي يتمحور حول سرد تاريخ طبق مع تقديم قصته.. برنامج “اقرأ” وهو برناج ديني اجتماعي يُسلط الضوء على تصرفات وقضايا تنتشر بكثرة خلال شهر رمضان، كما يسعى لمعرفة مدى حفظ القرآن الكريم لدى عامة المواطنين. “عادة وعوايد” وهو برنامج يستغرق 10 دقائق في شكل روبورتاج يُحاكي أهم العادات المرتبطة برمضان في مختلف الولايات. برنامج “حكاية توبة”، أيضا “الصحة صيامكم”.. هذا الأخير الذي يُعتبر برنامج طبي- توعوي يقدم نصائح للمرضى الصائمين بهدف تجنب المضاعفات لقضاء شهر رمضان آمن صحيا. وصولا لبرنامج “قبل الفطور” الذي يجمع بين العناصر الثقافية والتنافسية والترفيهية، ويضم عدة فقرات متعلقة بالدين والمجتمع، كما يمنح البرنامج فرصة للمتصلين من أجل المشاركة في الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالدين والسياحة والثقافة العامة.

كذلك، برنامج “وكلوا واشربوا”، وهو برنامج تنافسي تثقيفي تفاعلي، ينزل إلى الأسواق الشعبية القديمة ليسأل الناس عن كل ما له علاقة بالطعام والشراب في القرآن الكريم، على اعتبار أن في القرآن مجموعة من الأسماء لها صلة بالأعشاب والخضار والفواكه والحبوب والشراب.

أيضا، برنامج “لمّة رمضان” الذي يعتمد على المنافسة، حيث يطرح مذيع البرنامج أسئلة دينية على المشاهدين متعلقة بالدين والعادات والتقاليد، وصولا في الأخير لبرنامج آخر حول قصة الأمثال الجزائرية والعربية.

تنويه: هنالك برامج مشتركة سيتم بثها على القناتين، “العامة” و”الشروق نيوز”، سيتم التنويه عليها من خلال الشاشتين مع قرب حلول الشهر الفضيل.

بعد نجاح تجربة “بدرة خير” على “الشروق نيوز”.. كريم “الغانغ” حاضر في رمضان بـ “طريق الخير” على قناة “الشروق العامة”..

بعد نجاح تجربته الاجتماعية “بدرة خير” على قناة “الشروق نيوز”، يعود الفنان كريم الغانغ رمضان 2024 بتحدي وتجربة اجتماعية جديدة اختار أن تكون هذه المرة عبر قناة “الشروق العامة”، تحت عنوان “طريق الخير”.

ويدور محور التجربة الاجتماعية الجديدة حول السائق كريم الغانغ، الذي يقوم بإخفاء ملامحه الخارجية لتقمص شخصية “سائق أجرة”، بحيث وفي طريق توصيله لضحاياه، يتطرق “الغانغ” بمساعدة معاونيه، وفي كل مرة، لموضوع معين يتم معالجته يكون الهدف منه هو رصد ردات فعل المواطنين!!.

هذا ومن المواضيع التي سيتم معالجتها عبر هذه التجربة، موضوع الابن الذي يأخذ والدته لدار العجزة، شاب يريد “الحرقة” من خلال قارب للموت وغيرها من المواضيع.. راصدة في الأخير (الكاميرا الخفية) شهامة المواطن الجزائري، دموعه، حزنه، رجولته أو حتى مروءته.

المفاجأة أن “جينيريك” هذا العمل سيكون بصوت وأداء كريم الغانغ، الذي خصّ “الشروق العربي” بمقطع من الشارة يقول فيه: “يا لاكتيفي شا راك أدير للشروق تيفي في طريق الخير”. علما أن الإشراف العام لهذه التجربة هو للزميل الطاهر فاطاني، بينما الإنتاج هو لقناة “الشروق تيفي”.

سيُقدمه الثنائي عمّار شندالي وزوجته سُمية سمّاش.. “أنا ومرتي” أقوى برنامج مُسابقات يستضيف الأزواج ويمنحهم هدايا كبيرة وقيّمة !!

تحت عنوان “أنا ومرتي”، سيطل الثنائي عمّار شندالي وزوجته سمية سمّاش طيلة الشهر الفضيل بأقوى برنامج مُسابقاتي من نوعه. وحسب تصريح حصري خصّ به “شندالي” مجلة “الشروق العربي”، فإن البرنامج كفكرة، هو سابقة في التلفزيونات الجزائرية. يقول عمّار شندالي في هذا الصدد: “على عكس ما يعتقده البعض، فهو ليس ببرنامج طبخ كما هو متعارف عليه، إنما برنامج مسابقات- تولك شو يضُم شاف ووصفات طبخ، يستضيف في كل مرة زوج وزوجته يدخلان في تسابق مع زوج وزوجة آخرين وهكذا دواليك..”.

للإشارة فقط، البرنامج ولأول مرة، سيُقدمه منشط وزوجته (أي عمّار وسمية)، يستضيف يوميا أزواج عاديين ومشاهير أيضا على غرار الشابة دليلة وزوجها

أمين، أمينة زوهير وزوجها مولود الصغير، نجية لعراف وزوجها محمد لعراف، هواري الدوفان وزوجته في أول ظهور لهما على الشاشة. وهنالك حلقة استثنائية حضر فيها كبير المذيعين جلال شندالي.

فكرة البرنامج حسب عمّارهي 100 بالمائة جزائرية، صاغها مدير الإنتاج

حسين فرجي والمديرة العامة لـ “الشروق تيفي” سلسبيل فضيل. علما أن الهدايا المقدمة للفائزين، ستكون جد قيّمة وكبيرة، فحظ موفق لجميع المتسابقين.

من إعداد وتقديم حسين رضوان.. “أعلام ومعالم” برنامج يُسّلط الضوء على القامات المصرية في تلاوة وترتيل القرآن الكريم..

++ البرنامج يستضيف حصريا أشهر قراء العالم الإسلامي في العصر القديم والحديث..

تنفرد قناة “الشروقTV” خلال الشهر الفضيل، ببث برنامج “أعلام ومعالم” من مصر، حيث سيُسلط البرنامج الضوء على القامات المصرية في تلاوة القرآن الكريم، ويستضيف حصريا أشهر قراء العالم الإسلامي في العصر القديم والحديث، بالإضافة إلى بعض المعالم المصرية الشهيرة.

هذا ومن أهم اللقاءات الحصرية التي سينفرد بها البرنامج، اللقاء الذي صوره مع كروان الشرق، العملاق عبد الفتاح الطاروطي، وزيارة لعميد المقامات الصوتية طه عبد الوهاب، كما سيزور البرنامج بيت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويلتقي الطفل عمر الذي اشتهر بتقليده. كما سيلتقي البرنامج ببعض الدُعاة المشهورين من أمثال: الشيخ أحمد الطلحي وأيضا يسلط الضوء على بعض الأعلام الإسلامية الشهيرة أمثال: الشيخ الشافعي والبصيري، إضافة إلى ذلك محاورة أئمة الأزهر الشريف.

يُسلط البرنامج الضوء أيضا على مشاهير القراء في العصر القديم والحديث، بحيث سنُشاهد لقاءات حصرية مع مشاهير قراء المستقبل، وسيكون لقاء لأول مرة مع القارئ العالمي إسلام صبحي الذي يُعتبر الأكثر استماعا في منصة “اليوتيوب” بأكثر من 10 مليون متابع، ومئات الملايين من المشاهدات، وأيضا فئة أخرى لشباب عانقوا القرآن الكريم ورتلوه ترتيلا.

البرنامج وللإشارة، هو من إعداد وتقديم الإعلامي رضوان حسين، وسيرافقه لأول مرة في التنشيط القارئ الصغير عمر علي عوض، الذي اشتهر بتقليد عبد الباسط عبد الصمد. البرنامج يُعتبر الأثقل والأكثر نوعية في البرامج الدينية التي ترافق المشاهد خلال شهر رمضان المبارك على قناة “الشروق”.

يختم البرنامج زيارته إلى مصر، بجولة داخل مسجد “الشيخ محمود الحصري”، حيث أن التصوير كان حصري بقلب مسجده الكبير، وذلك بهدف إبراز أهم الآثار الدينية التي تركها للأمة الإسلامية.

حسين فرجي مُدير قسم الإنتاج يكشف مُفاجآت الشبكة البرامجية لقناة “الشروق TV”..

“حداش حداش2” سيحبس أنفاس المُشاهد.. التشويق في “البطحة” سيكون من الحلقة الأولى ورهاننا كبير على “البراني”!!

– بعد النجاح الذي حققه مسلسل “الدامة” حرصنا أن يكون المخرج يحي مزاحم عندنا في الشبكة البرامجية للقناة..

– قُمنا هذا العام أيضا بإنتاج عملين دراميين وهذا خلافا لجميع القنوات التي تعتمد على إنتاج عمل درامي واحد في رمضان..

– “أنا ومرتي” لسُمية سمّاش وعمّار شندالي برنامج مُسابقاتي سيكون الأول من نوعه في الجزائر بالنسبة للأزواج..

– نحن لا ندخل في مُنافسة مع أي من القنوات المحلية نحن نطمح للمُنافسة على مستوى المغرب العربي ولما لا المشرق العربي..

– البرامج الدينية حاضرة بـ “إعلام ومعالم” لحسين رضوان وهو برنامج تم تصويره في مصر..

بين دراما، كوميديا، مُسابقات، برامج دينية، طبخ و”تولك شو”.. تتنوع الشبكة البرامجية لقناتي “الشروق TV” و”الشروق نيوز” خلال الشهر الفضيل.. شعارها العريض: التميز والتنوع والجودة لإرضاء المُتفرج. لكن ماذا عن هذه الشبكة؟ ما هي أهم البرامج التي سطّرها “الشروقيون” خلال شهر رمضان؟ أي البرامج التي يُراهن عليها؟ أهم الأسماء التي ستصنع التفرد والتميز.. كل هذه الأسئلة وغيرها يُجيبنا عليها مدير قسم الإنتاج في قناة “الشروق” السيد حسين فرجي.

شبكة قوية ومتنوعة ومُميزة..

++ ونحن على مشارف حلول الشهر العظيم، ماذا يُمكنكم أن تخبرونا عن مفاجآت الشبكة البرامجية الخاصة بقناة “الشروق TV” مع أبرز خطوطها العريضة؟

– كالعادة شبكة قوية ومتنوعة ومميزة، فككل سنة قناة “الشروق TV” هي السبّاقة في إنتاج المسلسلات الدرامية، حيث قمنا هذا العام مثلا بإنتاج مسلسلين دراميين، وهذا خلافا لجميع القنوات التي تعتمد على إنتاج عمل درامي واحد في رمضان.

++ تقصد مسلسلي “حداش حداش” و”البراني”..

– نعم، فمثلا “حداش حداش” جاء إنتاج جزئه ثان منه بإلحاح من الجمهور..

هذا غير أن العمل يُعتبر تجربة فريدة من نوعها تماما ورائدة، وعمل مختلف وبعيد كل البُعد عن ما يُقدم حاليا في مجال الدراما التلفزية.

++ لهذا إذا سيعتمد على نجوم صف أول في موسمه الثاني..

– تماما، فبالإضافة لنجوم الموسم الأول، سيشهد “حداش حداش2″مشاركة نجوم من الشقيقة تونس بينهم الممثل ياسين بن قمرة وسميرة مقرون، من لبنان خُضر عطوي، ومن الجزائر انضم عديد الممثلين على رأسهم الفنانة المحبوبة سهيلة معّلم وأحمد مدّاح وفتحي نوري وغيرهم.

++ ما هي توقعاتكم للموسم الثاني من “حداش حداش”؟

– بثقة رد: سيحبس أنفاس المشاهد !!.. هذا ما يمكنني قوله. فالقصة في الجزء الثاني محبوكة بشكل أكثر من جيد، وبين كل حلقة وحلقة سيجد المشاهد أو المتفرج نفسه مشدودا لمتابعة الحلقة الموالية وهكذا… رهان فريق “البراني” أن يكون الأول في رمضان !!

++ ماذا عن المسلسل الدرامي الثاني “البراني”؟

– هو من الأعمال التي تُراهن قناة “الشروق TV” جدا على نجاحها.. فبعد الشهرة التي حققها مسلسل “الدامة”، حرصنا أن يكون المخرج يحي مزاحم عندنا في الشبكة البرامجية للقناة من خلال عمل ضخم هو “البراني”.

++ العمل يشهد مشاركة أسماء كبيرة أيضا..

– نعم، وأقل ما يقال عنها أسماء قوية ولامعة أهمها: مصطفى لعريبي، خالد بن عيسى، عايدة عبابسة، كريمو دراجي، بهيّة راشدي، ياسمين عمّاري، أحمد مدّاح، ثنائي سلسلة “ساعد القط”: مينة لشطر ومحمد بوشايب وغيرهم. ثم دعني أقول لك شيئا مُهما..

++ تفضل..

– شخصيا، حضرت جانب من التصوير والعمل فعلا رائع.. فإلى جانب كل الأسماء الثقيلة المشاركة فيه، المسلسل يقدم مواضيع تمُس الشارع الجزائري من خلال قصص اجتماعية عديدة. وظف إلى ذلك أن المخرج مزاحم اعتمد على تقنيات جد حديثة وجديدة من حيث الإضاءة والصورة والإخراج. لذا، فرهان فريق العمل أن يكون مسلسل “البراني” هو الأول في رمضان.

++ وماذا عن موقع الكوميديا في الشبكة البرامجية لـ “الشروقTV”؟

– بصراحة، وهذا رأيي الشخصي، بعد “عاشور العاشر 1 و2″، السلسلة المُتصّدرة لعرش الفكاهة في رمضان، ومنذ العام الماضي، هي سلسلة “البطحة” بدون منازع.. يكفي أن شخصياتها وعباراتها دخلت قاموس الشارع الجزائري.

++ رهانكم على نجاح “البطحة2” كم نسبته من المائة؟

– بثقة رد: 100 بالمائة، ودعني أقول لك أن إنتاج موسم ثاني من السلسلة كان أيضا بطلب وإلحاح من الجمهور. كذلك التشويق سيكون من الحلقة الأولى “باختصار رانا مراهنين عليه” ومتفائلين جدا بنجاحه واكتساحه لنسب المُشاهدة.

“ألو شاف” سيكون بنُكهة الشهر الفضيل..

++ هذا بالنسبة للدراما والفكاهة، ماذا عن البرامج الأخرى؟

– بالنسبة لفئة البرامج، لدينا سلسلة “راب نيوز” للمُمثل الفكاهي محمد يبدري في موسم سادس وبممثلين جدد وفقرات مختلفة، أيضا أنتجنا جزء رابع من سلسة “غرّاس القيم”، وهو عبارة عن برنامج سياحي ديني بمشاركة كبار مشايخ الجزائر على غرار عبد القادر براهمي، وهذا عبر مدن تتميز بطابع

ديني سياحي مثل تلمسان، بوسعادة، أعالي جرجرة، قسنطينة إلخ.

++ برامج الطبخ عادة ما تكون مميزة على مائدة “الشروق” التلفزيونية.. ما جديد هذا العام؟

– الطبخ أكيد سيكون موجود من خلال برنامج “ألو شاف”، والذي يُعتبر من بين البرامج الأكثر مشاهدة في قناة “الشروق”، والدليل الاتصالات التي تتهاطل على الأستوديو خلال مُباشر “ألو شاف”، كذلك جل دراسات شركات الإحصاء تضع البرنامج على رأس البرامج والحصص التي تستقطب المتفرج، خاصة فئة النساء. وطبعا كما جرت العادة، البرنامج سيشهد بعض الفقرات

المُستحدثة حتى تحمل “ألو شاف” نكهة الشهر الفضيل.

++ من البرامج المُنتظر أن تُحقق نسب مشاهدة عالية أيضا، برنامج “أنا ومرتي” للثنائي سمية سمّاش وعمّار شندالي، ماذا عن مضمونه وفكرته؟

– هو برنامج مُسابقاتي جديد وأول من نوعه في الجزائر بالنسبة للأزواج.. من تقديم الزوجين سمية سمّاش وعمّار شندالي.. تدور فكرته حول استضافة زوجان من ولاية معينة ضد زوجان من ولاية أخرى، والفائز عند نهاية كل حلقة تُحدده الشاف الجزائرية خديجة جكون.

++ بلغنا أن البرنامج يستضيف أزواج مشاهير، صحيح هذا الخبر؟

– نعم، هنالك حلقات شارك فيها أزواج معروفين، أي مشهورين، مع العلم أن البرنامج يستغرق حوالي ساعة من الزمن يجمع بين “الشو” والطبخ والإثارة والتشويق. كذلك هو من البرامج التي نراهن عليها،

خاصة وأن قناة “الشروقTV” وضعت فيه إمكانيات جدا كبيرة.

سقفنا هو التغريد خارج السرب بأفكار جديدة..

++ برامج الدين لها أيضا مساحة في الشبكة البرامجية للشروق..

– طبعا، لدينا برنامج “أعلام ومعالم”، وهو برنامج تم تصويره في مصر للإعلامي رضوان حسين، بمشاركة الطفل المصري الذي شارك في برنامج “مزامير داوود”. البرنامج عبارة عن تجربة سياحية دينية بمرافقة مشايخ ومقرئين مشهورين في العالم العربي. يضاف إلى هذا برنامج “باسبور نوار”

من تقديم يسير طيبي، والذي سيحمل هذا العام شعار”عابر سبيل”، بحيث سيأخذ جانب إنساني بحث ويقوم بتحقيق أمنية لشخص محتاج.

++ “الشروق TV” من أكثر القنوات مُتابعة في رمضان.. حتى تبقى برامج “الشروق” في الريادة، ما إستراتيجيتكم لهذا الموسم، أو لنقل سقف التحدي؟

– أولا، وهذا مهم جدا، نحن لا ندخل في منافسة مع أي من القنوات المحلية.. ثانيا نحن نطمح للمنافسة على مستوى المغرب العربي ولما لا المشرق العربي..

سقفنا هو التغريد خارج السرب بأفكار جديدة وأعمال تبقى راسخة في ذاكرة الجزائريين وتليق بمن هم في الخارج.

++ كلمة أخيرة نختم بها هذا الحوار؟

– أملنا أن ترقى الشبكة البرامجية لقناة “الشروقTV” و”الشروق نيوز” لذوق المتفرج الجزائري، سواء في الداخل أو في الخارج.. وضعنا كل جهدنا في تسطير البرامج وتنفيذ الأفكار وضخ الإمكانيات.. شكر كبير أيضا لمديرة القناة سلسبيل فضيل ومديرة قسم البرمجة السيدة بثينة فضيل اللتان سهرتا على كل صغيرة وكبيرة لضمان أقوى وأضخم شبكة برامج.. في الأخير أجدد شكري وامتناني لمجلة “الشروق العربي” على هذا الحوار.. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.