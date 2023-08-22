برلمان إيكواس مع الحلّ الدبلوماسي لأزمة النيجر

أكد برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم الإثنين، موقفه الداعي إلى حلّ دبلوماسي لأزمة الانقلاب العسكري في النيجر.

جاء ذلك في ختام اجتماع تشاوري جمع لجنة متخصصة في البرلمان مع رئيس مفوضية الإيكواس عمر أليو توراي في عاصمة نيجيريا أبوجا.

وقال عضو الوفد النيجيري في برلمان إيكواس علي ندومي إن “موقف المجلس بشأن كيفية إدارة أزمة الانقلاب على الرئيس المنتخب في النيجر محمد بازوم لم يتغير”.

وتابع المتحدث يقول:”التدخل العسكري في النيجر قد يؤدي إلى عواقب خطيرة”. مؤكدا أنه “لا يوجد بديل للحلّ الدبلوماسي”.

بالمقابل، قال مفوّض السلم والأمن في إيكواس يوم الجمعة، إن القوة العسكرية للمجموعة “مستعدة للتدخل في النيجر بمجرد أن يصدر قادة الدول الأمر بذلك”.

جاء هذا في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش “إيكواس” يومي الخميس والجمعة، في العاصمة الغانية أكرا، لبحث التدخّل العسكري المحتمل في النيجر.

وقال المسؤول ذاته، إن الاجتماع توصل إلى اتفاق حول تاريخ بداية التدخّل العسكري ضد قادة الانقلاب، لكن من دون أن يكشف عنه.