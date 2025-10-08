برمجة زيارات متبادلة على أعلى المستويات بين الجزائر ومصر

خلال اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تبادلا فيها “وجهات النظر حول الأوضاع في محيطي البلدين، وانعكاساتها على الشعبين الشقيقين”.

وتطرق الرئيسان أيضا، حسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، إلى “العلاقات الثنائية العميقة جدا، والمتجذرة في الذاكرة القومية. بالنضال المشهود للشعبين والدولتين والقيادتين، في سبيل الأمة العربية والإسلامية”.

كما تم التفاهم بين الرئيسين على “عقد الاجتماع المقبل للّجنة العليا المختلطة الجزائرية- المصرية في أقرب وقت. وبرمجة زيارات متبادلة على أعلى المستويات، ترسيخا لقيم النضال والمصالح المشتركة”.

“وهنأ رئيس الجمهورية أخاه الرئيس المصري، بمناسبة انتخاب الشقيقة مصر على رأس منظمة اليونسكو. مباركا هذا الانتصار الذي هو إعادة اعتراف بمصر، دولةً عريقة تمتد ثقافتها إلى آلاف السنين”، يضيف المصدر.

من جهته، أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي “أطلع نظيره الجزائري على الجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة، وبدء تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب”.

“بالإضافة إلى مسار المفاوضات التي تستضيفها وتيسّرها مصر في شرم الشيخ، بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، بمشاركة قطر والولايات المتحدة”، يتابع المتحدث نفسه.