برنامج صيفي لتعزيز استقرار التموين بالكهرباء والغاز في سيدي عبد الله

عبر مشاريع وصيانة موسعة

باشرت مديرية التوزيع سيدي عبد الله التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز” تنفيذ برنامج خاص تحسبًا لفصل الصيف، يهدف إلى تعزيز استقرار التموين بالكهرباء والغاز وتحسين نوعية الخدمة العمومية، من خلال حزمة مشاريع ميدانية وأشغال صيانة واسعة لتلبية الطلب المتزايد وضمان استمرارية التزويد خلال فترات الذروة.

وحسب بيانٍ للمديرية، تلقت “الشروق أونلاين” نسخةً منه، فإن هذه الإجراءات شملت إنجاز سلسلة من المشاريع التقنية، أبرزها إنشاء ثلاث منطلقات جديدة بكل من الدويرة وسطاوالي وتسالة المرجة، إلى جانب إعادة هيكلة الشبكة في معالمة وتسالة المرجة على مسافة تفوق 5 كيلومترات من الشبكة الكهربائية، إضافة إلى إنجاز ثلاثة محولات كهربائية جديدة لتعزيز قدرات التوزيع.

وفي إطار الصيانة الوقائية، تم تسجيل تدخلات مكثفة شملت صيانة 309 محولات كهربائية، وصيانة 127 كيلومترًا من الشبكة، مع تفقد 926 محولًا و118 كيلومترًا من الشبكة الكهربائية، فضلًا عن تفقد 100 عمود صاعد باستعمال تقنية الكاميرا الحرارية (Diagnostique Thermo Vision)، بهدف تحسين المراقبة التقنية والكشف المبكر عن الأعطاب.

وتزامنًا مع هذه الأشغال، كثفت المديرية حملاتها الميدانية والتحسيسية لفائدة المواطنين، والتي تركز على مخاطر الاستعمال غير الآمن للغاز والكهرباء، إضافة إلى دعوات لترشيد الاستهلاك وعقلنة استخدام الطاقة، إلى جانب حث الزبائن على تسديد مستحقات استهلاكهم لضمان مواصلة تمويل المشاريع وتطوير الشبكات.

وتؤكد مديرية التوزيع سيدي عبد الله التزامها بمواصلة تحسين الأداء وتطوير الخدمة العمومية وتعزيز التواصل مع المواطنين، بما ينسجم مع استراتيجية قطاع الطاقة الرامية إلى تحديث وعصرنة شبكات التوزيع ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والغاز.