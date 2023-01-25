“بريد الجزائر” بأرضية جديدة للخدمات المالية

بعد أسابيع من تحديث موقع الخدمات عن بعد

شرعت مؤسسة بريد الجزائر في الانتقال نحو أرضية جديدة للخدمات المالية أكثر حداثة من سابقتها، ستكون متاحة عبر جميع مكاتبه على المستوى الوطني، بعد أسابيع قليلة من تحديث موقع الخدمات عن بعد الذي أتاح خدمات ومزايا جديدة. وأفاد بيان لبريد الجزائر تلقت “الشروق” نسخة منه، أن مكاتب البريد شهدت على المستوى الوطني صباح الأربعاء اضطرابات تقنية على مستوى الشبكة، مشيرا إلى أن هذا التذبذب كان بسبب عملية تحويل منصة الخدمات المصرفية الأساسية (Corebanking)، نحو أخرى أكثر حداثة.

وشدد البيان إلى ان المنصة الجديدة الحديثة، سترافق وتضمن بشكل أفضل جميع المعاملات النقدية لبريد الجزائر، لافتا أن الفرق التقنية لبريد الجزائر، تقوم بما يلزم لتسوية هذه الوضعية الناجمة عن عملية تحول المنصة نحو أخرى جديدة، بأسرع وقت ممكن.

ويأتي انتقال بريد الجزائر إلى أرضية جديدة للخدمات المالية، تزامنا مع عملية تحديث أطلقتها المؤسسة مؤخرا لموقعها الإلكتروني للخدمات عن بعد، أتاحت خدمات ومزايا جديدة وجرى تعديل آخر في إطار استراتيجية المؤسسة لتبسيط الخدمات وتنويعها وتقريبها من الزبائن أكثر فأكثر.

ومن أبرز التغييرات التي طرأت على موقع الخدمات عن بعد، كلمة السر التي صار لزاما تغييرها وأصبحت تتشكل من 8 رموز على الأقل بدل 4 سابقا، كما صار بإمكان الملايين من الزبائن الكشف عن رصيد حسابهم عبر الموقع في الوقت الآني، أي أن دخول أي رصيد إلى الحساب يمكن التحقق منه في نفس اللحظة عبر الموقع، في حين كان الموقع يقوم بعملية التحديث كل 24 ساعة، ما كان يدفع الزبائن للتوجه إلى مكاتب البريد للتحقق من دخول الرصيد من عدمه خصوصا عمليات التحويل