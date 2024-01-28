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الجزائر

بريد الجزائر: هذا أقل مبلغ يمكن سحبه عبر الموزعات الآلية

الشروق أونلاين
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بريد الجزائر: هذا أقل مبلغ يمكن سحبه عبر الموزعات الآلية

كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن قيمة المبلغ الأدنى الذي يمكن لزبائنها سحبه باستعمال البطاقة الذهبية والموزعات الآلية.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن المبلغ الأدنى المسموح بسحبه يوميا بالبطاقة الذهبية على مستوى الشباك الآلي هو 1000دج.

بينما يتيح بريد الجزائر سحب مبلغ 50 ألف دينار جزائري كحد أقصى في اليوم باستخدام البطاقة الذهبية.

وفي وقت سابق، أجرت المؤسسة تحديثا جديدا على تطبيق “بريدي موب”، مما يسمح بتحويل مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف دينار (20 مليون سنتيم).

كما تم رفع قيمة الشراء المسموح بها عبر أجهزة الدفع النهائي (TPE) إلى 50 مليون سنتيم.

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