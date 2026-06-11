بريد الجزائر يفتح باب الانضمام إلى قائمة المموّنين ومقدّمي الخدمات

أمام جميع الشركات والحرفيين والمقاولين الذاتيين

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر في بيان يوم الخميس، عن فتح باب التسجيل أمام المتعاملين الاقتصاديين قصد الانضمام إلى قائمة المموّنين ومقدّمي الخدمات.

وتهدف هذه العملية، حسب ما أوضحه البيان، إلى إنشاء قاعدة بيانات تضمّ مختلف المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين لتوفير المنتجات أو تقديم الخدمات، في مختلف المجالات ذات الصلة باحتياجات المؤسسة.

ويشمل ذلك كافة المؤسسات الاقتصادية بمختلف أشكالها القانونية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وحتى المقاولين الذاتيين والحرفيين.

ويسعى بريد الجزائر من خلال قاعدة البيانات المحدّثة، إلى التعرف على المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين، وتوسيع شبكة شركائه المحتملين.

ويتمّ التسجيل عبر فضاء الخدمات المهنية على الموقع الرسمي لبريد الجزائر. من خلال إدراج البيانات المتعلقة بالقدرات المهنية والتقنية والمالية للمموّن أو مقدّم الخدمات، وتحميل الوثائق الثبوتية ذات الصلة.

ودعا بريد الجزائر المتعاملين الاقتصاديين إلى تسجيل بياناتهم إلى غاية 25 أوت 2026. قصد تمكين المؤسسة من التعرف على مختلف القدرات والخبرات المتوفرة في السوق الوطنية، وتعزيز فرص التعاون المستقبلي.