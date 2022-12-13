بريد الجزائر: 5 خطوات لتغيير الرقم السري بعد تحديث البوابة الإلكترونية

سيكون على زبائن مؤسسة بريد الجزائر الذين يملكون حسابا عبر الموقع الإلكتروني تغيير رقمهم السري، بعد التحديث الذي طرأ على البوابة.

وأشار بريد الجديد في إطار التعريف بالخدمات التي توفرها البوابة الجديدة، إلى ضرورة تغيير الرقم السري للحساب المفتوح على مستوى الموقع الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة الخطوات اللازمة للقيام بالعملية وهي كالتالي:

1- الضغط على الرابط التالي: http://eccp.poste.dz

2- كتابة رقم الحساب الجاري البريدي بدون مفتاح.

3- ادخال كلمة السر القديمة الخاصة ب eccp المتكونة من أربعة أرقام.

4- اعادة كتابة كلمة السر الحالية (قديمة)

5- بتشكيل كلمة السر الجديدة المتكونة من ثمانية رموز (حرف،رقم) و هذا لأكثر حماية لحسابكم الشخصي.