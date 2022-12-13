-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
سبقاق يكشف عن موعد إيداع ملف ترشح الجزائر لكان 2025
الجزائر

بريد الجزائر: 5 خطوات لتغيير الرقم السري بعد تحديث البوابة الإلكترونية

الشروق أونلاين
  • 566
  • 0
بريد الجزائر: 5 خطوات لتغيير الرقم السري بعد تحديث البوابة الإلكترونية
ح.م

سيكون على زبائن مؤسسة بريد الجزائر الذين يملكون حسابا عبر الموقع الإلكتروني تغيير رقمهم السري، بعد التحديث الذي طرأ على البوابة.

وأشار بريد الجديد في إطار التعريف بالخدمات التي توفرها البوابة الجديدة، إلى ضرورة تغيير الرقم السري للحساب المفتوح على مستوى الموقع الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة الخطوات اللازمة للقيام بالعملية وهي كالتالي:

1- الضغط على الرابط التالي: http://eccp.poste.dz

2- كتابة  رقم الحساب الجاري البريدي بدون مفتاح.

3- ادخال كلمة السر القديمة الخاصة ب eccp المتكونة من أربعة أرقام.

4- اعادة كتابة كلمة السر الحالية (قديمة)

5- بتشكيل كلمة السر الجديدة المتكونة من ثمانية رموز (حرف،رقم) و هذا لأكثر حماية لحسابكم الشخصي.

مقالات ذات صلة
توقيف عشرات الطباخين بمدارس الشلف بسبب شهادات مزيفة

توقيف عشرات الطباخين بمدارس الشلف بسبب شهادات مزيفة

إجراءات جديدة لاعتماد ومراقبة جودة المستلزمات الطبية  

إجراءات جديدة لاعتماد ومراقبة جودة المستلزمات الطبية  

القمة الأمريكية الإفريقية: بن عبد الرحمان ممثلا للرئيس تبون

القمة الأمريكية الإفريقية: بن عبد الرحمان ممثلا للرئيس تبون

سيف العدالة يطيح برؤوس الفساد والخزينة تسترجع أموالها

سيف العدالة يطيح برؤوس الفساد والخزينة تسترجع أموالها

تطبيق قانون العقوبات ضد كل من يُهين الصحفيين

تطبيق قانون العقوبات ضد كل من يُهين الصحفيين

اللجنة المختلطة لكتابة التاريخ.. صمت مريب في قصر الإليزيه

اللجنة المختلطة لكتابة التاريخ.. صمت مريب في قصر الإليزيه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد