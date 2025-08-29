-- -- -- / -- -- --
بريطانيا: منع “مسؤولين” صهاينة من المشاركة في معرض السلاح الدولي  

قررت بريطانيا منع “مسؤولين” صهاينة من المشاركة في أكبر معرض تجاري دفاعي لها بالعاصمة لندن بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

ونقلت مصادر اعلامية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن قرار الكيان الصهيوني بتصعيد عدوانه العسكري في غزة “خاطئ”, وبناء على ذلك لن تتم دعوة أي وفد صهيوني لحضور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي.

وطالب المتحدث البريطاني بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

ويعد معرض السلاح الدولي DSEI 2025 المقرر عقده في لندن بين 9 و12 سبتمبر المقبل، والذي تستضيفه العاصمة البريطانية كل عامين، أحد أكبر المعارض العالمية للأسلحة والمعدات الدفاعية، وتشارك فيه عادة وفود رسمية وشركات من مختلف أقطار العالم.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أعلن في جويلية الماضي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل ما لم يتخذ الكيان الصهيوني خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وأكد ستارمر حينها على ضرورة ان يترافق ذلك مع انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من القطاع كخطوة أساسية نحو حل تفاوضي قائم على حل الدولتين.

