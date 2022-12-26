بزيادة قاربت 50 بالمائة.. هكذا ارتفعت أجور الجزائريين منذ 2020

عرفت الجزائر منذ العام 2020، زيادة في أجور ومنح الموظفين، تجسيدا لوعود الرئيس تبون في تحسين الدخل وبلغت الزيادة نسبة تراوحت بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة”.

وكشف مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2022، عن زيادة جديدة في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين وكذا رفع منحة البطالة إلى 15 ألف دينار جزائري.

وعلى مدى الـ 3 سنوات الماضية شهدت الأجور تحسنا بسبب رفع الأجر الأدنى المضمون ورفع النقطة الاستدلالية وإلغاء الضريبة على الدخل ورفع معاشات المتقاعدين والبداية كانت في:

1- جوان 2020 رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار

في ماي 2020، أقر الرئيس عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في العاشر من ذات الشهر رفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان 2020.

2- نفس جديد للأجور بعد إلغاء الضريبة على الدخل جانفي 2022

وفي جانفي 2022، سمح إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي في إطار اجراءات قانون المالية 2022، بتسجيل ارتفاع للأجور حسب مستوى الدخل وفقا لسلم تدريجي يتم حسابها على ست مستويات.

ويوم 4 جانفي 2022، نشرت المديرية العامة للضرائب سلم الأجور الجديد، ومقارنة مع السلم القديم خضع راتب شهري خاضع للضريبة يقدر ب40.000 دج على سبيل المثال لضريبة على الدخل الاجمالي تقدر ب 3.100 دج عوضا عن 5.500 دج سابقا, أي ربح صافي يقدر ب 2.400 دج.

وبالنسبة لراتب خاضع للضريبة يقدر ب 50.000 دج ستنتقل الضريبة على الدخل الاجمالي إلى 5.800 عوضا عن 8.500 دج في السلم القديم أي ربح يقدر ب 2700 دج.

وبالنسبة لراتب شهري خاضع للضريبة يقدر ب 60.000 دج ستخفض ضريبته على الدخل الاجمالي من 11.500 دج إلى 8.500 دج ما يسمح بتحقيق رفع راتب يقدر 3.000 دج.

2- تطبيق مراجعة النقطة الاستدلالية أفريل 2022

شهد أفريل 2022، تطبيق مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، وتم صب الزيادات الجديدة في الأجور والمتعلقة برفع النقطة الإستدلالية، في ماي 2022، وبأثر رجعي من أول مارس 2022.

وبتاريخ 16 أفريل 2022، قالت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية، التابعة لوزارة المالية، نصيرة موساوي، أن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين، ستسمح بزيادة معتبرة في الأجور تمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية ولا تقتصر فقط على الراتب الرئيسي.

وأوضحت موساوي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الرفع في النقطة الإستدلالية “مس شقين: يتعلق الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف وزيادة أفقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات”.

4- زيادة ثالثة للأجور عامي 2023 و2024

وفي ديسمبر 2022 أقر الرئيس تبون زيادة جديدة في الأجور وستعرف شبكة الأجور ارتفاعا جديدا يتراوح مابين ما بين 4500 دج إلى 8500 دج عامي 2023 و2024.

وفي 25 ديسمبر 2022، كشف وزير العمل والتشغيل،يوسف شرفة، أن الزيادات المعتبرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه مجلس الوزراء ستمس 2.8 مليون موظف.

وأوضح شرفة، الأحد، لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، “سيمس 2.8 مليون موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي”.

وأضاف أن نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات “تتراوح بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة”، حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وأعطى مثالا على ذلك بالزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم، والتي ستكون –كما قال– بحوالي 13.500 دينار خلال السنتين القادمتين.

زيادة في منحة البطالة

كما عرفت منحة البطالة زيادة من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل.

5- زيادات في معاشات المتقاعدين منذ 2020

في 2020، قررت الحكومة رفع معاشات ومنح التقاعد من 2 إلى 7 بالمائة، بداية من الفاتح ماي 2020، وهذا في إطار رفع وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.

تمت هذه الزيادات حسب معدلات متفاوتة أخذت بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح التقاعد، وراعت هذه الزيادات المعاشات والمنح الضعيفة بصورة خاصة.

ومست الزيادة بنسبة 7 بالمائة المعاشات والمنح التي تقل أو تساوي 20.000دج، وزيادة بنسبة 4 بالمائة للمعاشات والمنح التي تفوق 20.000 دج وتساوي 50.000دج،

في حين مست الزيادة بنسبة 3 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 50.000 دج وتساوي 80.000 دج، وزيادة بـ2 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 80.000 دج.

ويوم 6 فيفري 2022، شرع الصندوق الوطني للتقاعد في تطبيق السلم الجديد المتعلق بحساب الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الخام 30.000 ألف دج.

ويوم 10 أفريل 2022، أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء, تعليماته للحكومة برفع منح المتقاعدين.

ويتعلق الأمر –حسب بيان لمجلس الوزراء– بزيادة 10 بالمائة في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار، زيادة بـ 5 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دينار، زيادة بـ 3 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دينار وكذا زيادة بـ 2 بالمائة للمنح الأكثر من 43 ألف دينار.

وفي 25 ديسمبر 2022 أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زيادة جديدة في معاشات المتقاعدين إلى 15 ألف دينار جزائري.

وفصل وزير العمل يوسف شرفة في الزيادات حيث كشف للتفزيون الجزائري عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، معلنا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد.

أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.