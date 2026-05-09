بزيادة قدرها 60 ألف برميل يوميًا.. صادرات النفط الجزائري إلى إسبانيا تقفز 106%

ارتفعت صادرات النفط الجزائري إلى إسبانيا بنسبة 106% خلال شهر أفريل 2026، لتصل إلى 116 ألف برميل يوميًا مقابل 56 ألف برميل يوميًا في مارس، بزيادة قدرها 60 ألف برميل يوميًا، في ظل اضطرابات إمدادات الخليج الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.

ووفقاً لبيانات وحدة أبحاث الطاقة، مثّلت السوق الإسبانية نحو 13 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر النفطية خلال أفريل، رغم بقاء الصادرات دون مستوى الشهر ذاته من عام 2025، حين بلغت 152 ألف برميل يومياً.

وأظهرت البيانات أن متوسط صادرات النفط الجزائري إلى إسبانيا منذ بداية 2026 وحتى نهاية أفريل بلغ 78 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 99 ألف برميل يوميًا خلال 2025.

وسجلت الصادرات الجزائرية إلى إسبانيا أداءً متذبذبًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، إذ بلغت 48 ألف برميل يوميًا في جانفي، قبل أن ترتفع إلى 90 ألفًا في فيفري، ثم تتراجع إلى 56 ألفًا في مارس، لتقفز مجددًا إلى 116 ألفًا في أفريل.

وفي المجمل، ارتفعت صادرات الجزائر من النفط الخام والمنتجات النفطية خلال أفريل بنسبة 27% على أساس شهري، بعدما بلغت 903 آلاف برميل يوميًا مقابل 709 آلاف برميل يوميًا في مارس، بزيادة قدرها 194 ألف برميل يوميًا.

كما تجاوزت صادرات أفريل مستويات الشهر نفسه من العام الماضي بفارق 12 ألف برميل يوميًا، غير أن متوسط صادرات الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 تراجع إلى 743 ألف برميل يوميًا، مقابل 772 ألفًا خلال الفترة نفسها من 2025.

وتصدرت فرنسا قائمة أكبر مستوردي النفط الجزائري خلال أفريل بواردات بلغت 138 ألف برميل يوميًا، بزيادة 225% مقارنة بمستوى مارس البالغ 43 ألف برميل يوميًا.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية رغم انخفاض وارداتها بنسبة 22%، لتتراجع من 170 ألف برميل يوميًا في مارس إلى 132 ألفًا في أفريل.

وحلت إسبانيا ثالث أكبر مستورد للنفط الجزائري خلال الشهر الماضي بـ 116 ألف برميل يوميًا، تلتها الولايات المتحدة التي رفعت وارداتها من 73 ألفًا إلى 102 ألف برميل يوميًا، بزيادة تقارب 41%.

كما قفزت واردات إيطاليا من النفط الجزائري بنسبة 676%، لترتفع من 7 آلاف برميل يوميًا في مارس إلى 55 ألف برميل يوميًا في أفريل.

وأشارت البيانات إلى تسجيل شحنة موجهة إلى وجهة غير معلومة بحجم 67 ألف برميل يوميًا، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها ضمن تحديثات بيانات ماي المقبل.