بسبب تصريحات ترامب.. إيران تتقدم بهذا الطلب إلى “الفيفا”

طلبت إيران من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تغيير مكان مبارياتها في كأس العالم 2026، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك.

وقال وزير الرياضة الإيراني، في تصريحات له: ” نطالب الفيفا بتغيير مكان مباريات فريقنا الوطني من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، تصريحات لوزير الرياضة “أحمد دنيامالي”، أدلى بها السبت حيث قال: “نظراً لتصريحات ترامب المريضة يجب سلب استضافة كأس العالم من الولايات المتحدة، إن سلامة وأمان أعضاء فريقنا الوطني مهمة لنا”.

وأضاف دونيامالي: “آمل أن تهيأ الظروف حتى يتمكن أبناؤنا من المشاركة في كأس العالم في نهاية المطاف”.

وتابع: “من المهم الاستخدام الدقيق لجميع الجوانب الرياضية لضمان استمرار إمكانية المشاركة.. وتم التواصل مع فيفا، وسيتم دراسة المقترح “.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيراني مع بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في مرحلة المجموعات، حيث تقام المباريات الثلاث في الولايات المتحدة، التي تستضيف البطولة بالمشاركة مع المكسيك وكندا في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.

وكان دونيامالي قد استبعد يوم الأربعاء الماضي مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم الموالي إنه ليس من “المناسب” أن تلعب إيران لأسباب أمنية.

ورفضت إيران هذا الادعاء، مؤكدة أن القرارات تتخذ حصرًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.