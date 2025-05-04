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بسبب صورته بزي البابا.. انتقادات حادة تطال ترامب

الشروق أونلاين
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بسبب صورته بزي البابا.. انتقادات حادة تطال ترامب

طالت انتقادات حادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب صورة نشرها مرتديا فيها زي بابا الفاتيكان، أياما فقط بعد رحيل البابا فرنسيس.

ويظهر ترامب في الصورة المولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بالرداء الباباوي الأبيض فيما يشير بسبابته اليمنى نحو السماء، ما جعل المؤتمر الكاثوليكي لولاية نيويورك -الذي يقول إنه يمثل أساقفة الولاية في تعاملهم مع الحكومة- يوجّه انتقادات لاذعة له.

وجاء نشر الصورة مساء الجمعة، منفردة دون أي تعليق في حسابه على موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي.

وقال المؤتمر في منشور على حسابه في منصة إكس: “لا يوجد شيء ذكي أو طريف في هذه الصورة سيدي الرئيس”، مضيفا: “لقد دفنا للتو البابا فرنسيس (فرانشيسكو) الحبيب، والكرادلة على وشك الدخول في مجمع رسمي لانتخاب خليفة جديد للقديس بطرس، لا تسخروا منا”.

ووصفت مجموعة “جمهوريون ضد ترامب” التي تصف نفسها بأنها تضم “جمهوريين محافظين مؤيدين للديمقراطية يحاربون ترامب وسياساته” الصورة بأنها “إهانة صارخة للكاثوليك واستهزاء بمعتقدهم”.

وفي نهاية شهر أفريل، نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه يرغب أن يصبح البابا القادم للفاتيكان خلفا للراحل فرنسيس.

وسأل صحفيون ترامب عمّن يريد أن يصبح بابا الكنيسة الكاثوليكية المقبل، ليرد: “أود أن أصبح البابا. سيكون هذا خياري الأول”، مشيرا إلى أنه ليس لديه تفضيل معيّن.

وأضاف: “يجب أن أقول إن لدينا كاردينالا من مكان يسمّى نيويورك وهو جيد جدًا، لذلك سنرى ما سيحدث”.

وسافر ترامب وزوجته ميلانيا إلى روما في مطلع الأسبوع لحضور جنازة أول بابا للفاتيكان من أمريكا اللاتينية.

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