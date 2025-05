بسبب صورته بزي البابا.. انتقادات حادة تطال ترامب

طالت انتقادات حادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب صورة نشرها مرتديا فيها زي بابا الفاتيكان، أياما فقط بعد رحيل البابا فرنسيس.

ويظهر ترامب في الصورة المولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بالرداء الباباوي الأبيض فيما يشير بسبابته اليمنى نحو السماء، ما جعل المؤتمر الكاثوليكي لولاية نيويورك -الذي يقول إنه يمثل أساقفة الولاية في تعاملهم مع الحكومة- يوجّه انتقادات لاذعة له.

From Donald Trump Truth Social 05/02/25 10:29 PM pic.twitter.com/6BmCkSY1Q8

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 3, 2025