بسبب قانون الهجرة الجديد.. وزير فرنسي يقدم استقالته

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، الأربعاء، أن وزير الصحة أوريليان روسو قدّم استقالته بعد اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في البرلمان.

وحسب المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران فقد تمّ استبدال أوريليان روسو “مؤقتا” بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو.

وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته قانون الهجرة الذي تبناه البرلمان الثلاثاء، لكن فيران شدد في إيجاز صحافي بعد اجتماع للحكومة أنه ليس هنالك حركة تمرد وزارية.

ويعد روسو جزء من الجناح اليساري للحكومة، حيث كان معارضاً للنص القانوني الأكثر صرامة الذي أقرّه البرلمان مساء الثلاثاء.

وتقدم الحكومة تنازلات كبيرة للمحافظين من أجل تأمين موافقتهم، الأمر الذي تسبّب في استياء داخل جناحها اليساري. وصوّت العديد من أعضاء البرلمان من صفوف ماكرون ضد مشروع القانون.

وتريد الحكومة استخدام المشروع للسيطرة بشكل أفضل على الهجرة وتحسين الاندماج. وحتى قبل التصويت في البرلمان، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن العديد من الوزراء من الجناح اليساري للحكومة يفكرون في الاستقالة.

وأقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، ليل الثلاثاء، مشروع القانون المثير للجدل بشأن الهجرة، بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً، بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.

وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه، بالمقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وفي تغريدة له قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنّ “نصّ الهجرة تمّ إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب، وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية. نصّ قويّ وحازم”.