بسكرة تعود إلى حظيرة النخبة

عاد اتحاد بسكرة مساء السبت إلى القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، الذي غادره في جوان الماضي.

وتعادل اتحاد بسكرة بِنتيجة (1-1) مع الزائر اتحاد الشاوية، في مباراة بِرسم الجولة الثلاثين والأخيرة، لِبطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق”.

وأمسى اتحاد بسكرة وقد أنهى المشوار في الصدارة بِرصيد 62 نقطة، متقدّما بِفارق نقطتَين عن أقرب مطارد له.

وفي بطولة الموسم الحالي، حصد اتحاد بسكرة 19 انتصارا، واكتفى بِخمسة تعادلات، ومُني بِستّ هزائم.

وهكذا التحق فريق المدرب سمير زاوي بِنادي شبيبة الأبيار عن فوج “وسط- غرب”، الذي نال بطاقة الصعود إلى حظيرة النخبة في تاريخ سابق.