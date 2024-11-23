بشير بلومي يبدأ رحلة علاجه بقطر هذا الأسبوع

يعاني من قطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى

يباشر هذا الأسبوع، المهاجم الدولي الجزائري ونجم نادي هال سيتي الإنكليزي، محمد بشير بلومي، رحلة علاجه والتعافي من الإصابة الخطيرة التي تعرّض لها قبل حوالي ثلاثة أسابيع، وحرمته من العودة لتشكيلة المنتخب الوطني والمشاركة في التربص الأخير الذي تخللته مباراتان ضد غينيا الاستوائية وليبيريا، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وبحسب ما كشفه موقع “العربي الجديد” القطري، الخميس، من مصدر مقرّب من اللاعب المحترف في هال سيتي الإنكليزي، فإن بشير بلومي منتظر يوم 26 نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، وتحديداً في مركز “أسبيتار” المتخصص في الطب الرياضي، لإعادة إجراء الكشوف الطبية واتخاذ القرار الأنسب لطريقة العلاج التي تسمح له بالعودة في أقرب وقت إلى الملاعب، رغم أن فريقه المنتمي لدوري “تشامبيونشيب” الإنكليزي، كان قد أعلن قبل أيام أن موسم اللاعب انتهى على الأرجح بسبب هذه الإصابة الخطيرة.

وأشار الموقع القطري المتخصص بأن مدة غياب محمد بشير بلومي عن المستطيل الأخضر تبقى متوقفة على نتائج الفحوص المعمقة التي سيقوم بها لدى حلوله بمصحة “أسبيتار”، ونوعية العملية الجراحية التي سيخضع لها، في وقت كان نادي هال سيتي أعلن قبل أيام أن نجمه يعاني من قطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، تعرّض له في لقاء الأسبوع الـ14 من دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، الذي تألق فيه اللاعب قبل أن يتعرض لهذه الضربة الموجعة التي وقفت حاجزا أمام تطوره المستمر، وبعد تسجيله هدفين وتقديمه تمريرتين حاسمتين بقميص فريق النمور.

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد دوّن اسم محمد بشير بلومي ضمن قائمة اللاعبين النهائية التي كانت معنية بتربص “الخضر” الأخير شهر نوفمبر الحالي، لكن الإصابة التي تعرض لها أيام قليلة قبل التوقف الدولي حرمته من ذلك، وهو الذي غاب عن المنتخب الوطني منذ مارس الماضي خلال اللقاءين الوديين أمام منتخبي بوليفيا وجنوب أفريقيا، ليكون اللاعب السابق لنادي مولودية وهران أمام مهمة شاقة لاستعادة مكانته بسبب وضعه الصحي الحالي، وكذلك لتوفر تشكيلة المدرب بيتكوفيتش على لاعبين متألقين في الخط الأمامي.