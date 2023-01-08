بطاقة إقامة جورجينا في السعودية.. صورة تصنع الحدث

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لبطاقة إقامة سعودية، عليها صورة ومعلومات جورجينا رودريغز، صديقة رونالدو.

يظهر في الصورة التي صنعت الحدث اسم العارضة الأرجنتينية ومعلوماتها الشخصية، وفي خانة صلة القرابة مكتوب زوجة.

وفي منشورات أخرى: “ملك يمين”.

وجاء في التعليق المرافق للمنشور الذي حصد آلاف التعليقات والمشاركات: “جورجينا بعد أن وقّع رونالدو مع نادي النصر”.

الصورة مفبركة

وبحسب ما أوضح تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن صورة بطاقة صديقة النجم البرتغالي رونالدو مركبة.

وأضاف التقرير، أن انتشار الصورة تزامن مع الإعلان الرسمي عن انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

ووقع رونالدو عقداً خيالياً لسنتين ونصف بأكثر من 200 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن الصورة نشرت على بعض الصفحات على سبيل الفكاهة إلا أنّ عدداً من المستخدمين تداولوها على محمل الجدّ.

عناصر مثيرة للشكّ

وقال تقرير فرانس برس أنّ المقارنة بين التصميم المتداول وعدد من بطاقات الإقامة الأصليّة، تظهر عوامل عدّة تثير الشكّ في صحّة البطاقة.

ففي البطاقات الصادرة رسمياً عن السلطات السعوديّة عادة ما يُكتب اسم البلد، أمّا في البطاقة المتداولة على أنّها لجورجينا، كُتب في خانة الجنسية “الإسبانية”.

إضافة إلى ذلك، حاول صحافيو فرانس برس إدخال رقم الإقامة وتاريخ الميلاد الظاهر في البطاقة على موقع وزارة الموارد البشرية السعوديّة المعنيّة بإصدار الإقامات، فتبيّن أنّ الرقم غير موجود.

وعادة ما تظهر المعلومات المطلوبة على هذا الموقع إن كانت البيانات المستخدمة صحيحة.

أصل الصورة المستخدمة

فيما يتعلق بالصورة الشخصيّة المستخدمة في البطاقة فمنشورة على موقع وكالة “غيتي” للصور عام 2019 وتظهر جورجينا خلال حفل في مدريد في 30 ماي 2019 لجمع الأموال لمكافحة مرض السرطان.