بطلب من البنوك… “إيني” تنتج 1.6 مليون جهاز دفع إلكتروني

فتح وحدات جهوية لضمان الصيانة

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة الصناعات الإلكترونية “إيني” عبد السلام بواب، أن المؤسسة توصلت إلى تغطية طلبات البنوك الخاصة بأجهزة الدفع إلكتروني، مواكبة لتوجه السلطات العليا في البلاد من أجل تعميم آلية الدفع الإلكتروني خلال التعاملات التجارية والمصرفية.

وأوضح المتحدث، في تصريح لـ”الشروق” أن المؤسسة سخرت جميع إمكاناتها المادية والبشرية من أجل إنتاج ما قدره 1.6 مليون جهاز دفع إلكتروني، التزاما بمحتوى الاتفاقية المبرمة مع وزارة المالية والبنوك، وكان ذلك بفتح خطوط الإنتاج في حدود 20 ألف وحدة شهريا، مضيفا أن المؤسسة تبقى جاهزة لاستئناف الإنتاج حال طرح الطلبات، بينما تتوفر مخازن المؤسسة على فائض من هذه الأجهزة.

وأشار المسؤول الأول على المؤسسة، التي تعد رائدة في مجال الصناعات الإلكترونية، أن الجديد في الأجهزة المنتجة مؤخرا، هو إتمام الإعدادات الخاصة بالجهاز على مستوى خط الإنتاج، ما يجعله جاهزا مباشرة للتشغيل، وسعيا منها لضمان جودة واستمرارية العمل بهذه الأجهزة، عملت المؤسسة على فتح فروع جهوية بكل من ولايات: سطيف، الأغواط، البليدة، وهران، إلى جانب وحدات محلية بالكثير من ولايات الوطن، مدعمة بتقنيين تم تكوينهم في مجال صيانة وتصليح مثل هذه الأجهزة يقول المتحدث، الذي أشار إلى الإلزام بتعليمات السلطات العليا في البلاد، الرامية إلى رفع نسبة الإدماج المقدرة حاليا بـ35 بالمائة، وأن المساعي قائمة لرفع نسبة ذلك في مجال تصنيع القطع البلاستيكية من خلال تجديد معدات الإنتاج، والرفع من نسبة الإدماج في صناعة الألواح الإلكترونية يقول الرئيس المدير العام للمؤسسة.

يأتي هذا مواكبة لتعليمات السلطات العليا في البلاد التي تهدف إلى تعميم العمل بالدفع الإلكتروني في التعاملات المصرفية والتجارية، وكانت البنوك قد التزمت بتوفير هذه الأجهزة قياسا بعدد الطلبات المودعة على مستواها.