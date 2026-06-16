بطل إفريقيا ينهزم بثلاثية

استهل منتخب السنغال مشواره في كأس العالم 2026، بهزيمة أمام المنتخب الفرنسي.

وانتهت المباراة التي تدخل في إطار الجولة الأولى، بثلاثية لهدف واحد.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، على نتيجة التعادل السلبي، وأتيحت للسنغال العديد من الفرص في هذه المرحلة لكن لم يحسن استغلالها.

وافتتح قائد “الديوك” كيليان مبابي باب التهديف في د 65، وضاعف البديل باركولا النتيجة في د82، وتمكن السنغال من تقليص النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليعود مبابي بعد دقيقة واحدة من هدف “التيرانغا” ويسجل الثالث.