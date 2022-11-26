بطل العالم أوّل المتأهّلين

لاعبو منتخب فرنسا يحتفلون بِهدف مُسجّل في مرمى الدانمارك.

تأهّل منتخب فرنسا بطل العالم مساء السبت، للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وفازت فرنسا بِنتيجة (2-1) على منتخب الدانمارك، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة المونديال. تحت إدارة تحكيم من بولونيا.

وبات الفريق الفرنسي أوّل منتخب يبلغ محطّة الدور الثاني لِتظاهرة كأس العالم 2022 بِقطر.

وسجّل ثنائية “الديكة” المهاجم كيليان مبابي في الدقيقتَين الـ 61 والـ 86، بينما أمضى توقيع الدانمارك المدافع أندرياس كريستانسن في الدقيقة الـ 68.

والتحق كيليان مبابي بِالمهاجم الإكواتوري إينر فالونسيا، في صدارة هدّافي المونديال مُؤقّتا، بِرصيد 3 أهداف لِكلّ واحد منهما.

وعن الفوج الرّابع ذاته، خسر منتخب تونس بِهدف لِصفر أمام أستراليا.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتالي:

1- فرنسا 6ن

2- أستراليا 3ن

3- الدانمارك 1ن

4- تونس 1ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بِتاريخ الأربعاء المقبل، يتبارى منتخب فرنسا مع تونس، وتُواجه الدانمارك منتخب أستراليا.

وهكذا تأهّلت فرنسا للدور ثمن النهائي، وهي الفريق الذي أحرز كأس العالم في النسخة الماضية عام 2018 بِروسيا. بينما تتنافس أستراليا والدانمارك وتونس على التأشيرة الثانية والأخيرة.

وفي حال احتفاظ فريق الناخب الوطني ديدييه ديشان بِصدارة الترتيب عند إسدال ستار دور المجموعات، فسَيُواجه في ثمن النهائي وصيف المجموعة الثالثة، التي تضمّ (بِالترتيب) منتخبات بولونيا والسعودية والمكسيك والأرجنتين. وأمّا إذا تموقع زملاء المهاجم أولفيي جيرو في المركز الثاني، فسيلعبون مع رائد الفوج الثالث.