-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بطولة إفريقيا للسباحة.. المنتخب الجزائري يعزز رصيده بـ 8 ميداليات

عمر سلامي
  • 223
  • 0
بطولة إفريقيا للسباحة.. المنتخب الجزائري يعزز رصيده بـ 8 ميداليات
ح.م
جواد صيود يحرز ذهبيتين في اليوم الثالث

عزّز المنتخب الجزائري للسباحة رصيده بثماني ميداليات جديدة، في اليوم الثالث من البطولة الإفريقية المفتوحة للسباحة، الجارية بوهران.

وأحرز المنتخب الجزائري 3 ذهبيات، وميدالية فضية واحدة و4 برونزيات في النهائيات التي جرت سهرة الخميس.

ورفع السباح الجزائري جواد صيود رصيده إلى ثلاث ذهبيات، بعدما أحرز في اليوم الثالث ذهبيتين الأولى في سباق 200 متر صدر بتوقيت 2د و14ثا و66 ج، والثانية في سباق 50 مترا ظهرا بزمن قدره 25ثا و82 ج.

وعادت الميدالية الذهبية الجزائرية الثالثة لفريق التتابع سيدات 4×200 متر سباحة حرة، حيث أنهى السباق بتوقيت 8د و42ثا و69 ج.

وأحرز عبد الله عرجون الميدالية الفضية في سباق 50 مترا على الظهر.

أما الميداليات البرونزية، فكانت من نصيب رمزي شوشار في سباق 200 متر صدر، وسمار رسيم محمد في 400 متر سباحة حرة، ورحمة بن محمد في 200 متر صدر لفئة الأواسط، إضافة إلى فريق التتابع رجال أكابر 4×200 متر سباحة حرة.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده الإجمالي إلى 21 ميدالية، تتمثل في 5 ذهبيات و5 فضيات و11 برونزية.

مقالات ذات صلة
تعيين حكام مباريات الجولة 28 من الرابطة المحترفة الأولى

تعيين حكام مباريات الجولة 28 من الرابطة المحترفة الأولى

نهائي كأس “الكاف”.. مدرب الزمالك يعلّق قبل مواجهة اتحاد العاصمة

نهائي كأس “الكاف”.. مدرب الزمالك يعلّق قبل مواجهة اتحاد العاصمة

ساعة الجدّ دقّت في بيت “سوسطارة”

ساعة الجدّ دقّت في بيت “سوسطارة”

ماستيل يتوج بجائزة أفضل حارس في الدرجة الثانية السويسرية

ماستيل يتوج بجائزة أفضل حارس في الدرجة الثانية السويسرية

مدرب أرسنال يعلّق بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

مدرب أرسنال يعلّق بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

علّق على حادثة تشواميني وفالفيردي.. كاسياس يوجه رسالة للاعبي ريال مدريد

علّق على حادثة تشواميني وفالفيردي.. كاسياس يوجه رسالة للاعبي ريال مدريد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد