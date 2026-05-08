بطولة إفريقيا للسباحة.. المنتخب الجزائري يعزز رصيده بـ 8 ميداليات

جواد صيود يحرز ذهبيتين في اليوم الثالث

عزّز المنتخب الجزائري للسباحة رصيده بثماني ميداليات جديدة، في اليوم الثالث من البطولة الإفريقية المفتوحة للسباحة، الجارية بوهران.

وأحرز المنتخب الجزائري 3 ذهبيات، وميدالية فضية واحدة و4 برونزيات في النهائيات التي جرت سهرة الخميس.

ورفع السباح الجزائري جواد صيود رصيده إلى ثلاث ذهبيات، بعدما أحرز في اليوم الثالث ذهبيتين الأولى في سباق 200 متر صدر بتوقيت 2د و14ثا و66 ج، والثانية في سباق 50 مترا ظهرا بزمن قدره 25ثا و82 ج.

وعادت الميدالية الذهبية الجزائرية الثالثة لفريق التتابع سيدات 4×200 متر سباحة حرة، حيث أنهى السباق بتوقيت 8د و42ثا و69 ج.

وأحرز عبد الله عرجون الميدالية الفضية في سباق 50 مترا على الظهر.

أما الميداليات البرونزية، فكانت من نصيب رمزي شوشار في سباق 200 متر صدر، وسمار رسيم محمد في 400 متر سباحة حرة، ورحمة بن محمد في 200 متر صدر لفئة الأواسط، إضافة إلى فريق التتابع رجال أكابر 4×200 متر سباحة حرة.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده الإجمالي إلى 21 ميدالية، تتمثل في 5 ذهبيات و5 فضيات و11 برونزية.