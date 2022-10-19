بعجي يضبط قواعد الأفلان عشية انعقاد المؤتمر

شروط جديدة لاختيار المندوبين وإشراك المنظمات الجماهيرية

يسارع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي الزمن لضبط تحضيرات المؤتمر الحادي عشر للأفلان الذي لم يحدد تاريخه بعد، من خلال إصدار تعليمة تضبط كيفية اختيار مندوبي المؤتمر، والتي تم بموجبها إشراك المنظمات الجماهيرية على غرار “اتحاد الفلاحين والنساء والمنظمات الثورية”.

وحسب التعليمة رقم 2، والتي اطلعت عليها “الشروق”، فقد ألزم بعجي اللجان الانتقالية المكلفة بتحضير المؤتمر بشروط صارمة في اختيار مندوبي المؤتمر، على غرار شرط الأقدمية المحدد بـ7 سنوات فضلا عن الكفاءة والخبرة وحسن السيرة.

وفيما يتعلق بانعقاد الجمعيات العامة للحزب، فإنه لا يمكن عقد جمعية عامة لقسمة أفلانية لا يتجاوز عدد المشاركين فيها الـ100 مناضل، حسب ما جاء في نص التعليمة، كما أن عملية الانخراط وتسليم البطاقات لا تختتم إلى غاية اليوم الأخير قبل بداية الجمعيات العامة الانتخابية، على أن تتواصل بعد ذلك بشكل عادي. وشدد الحزب على ضرورة ضبط وتحيين قوائم المناضلين على مستوى كل قسمة دون اقصاء، مع تمكين المناضلين من الاطلاع عليها وتعليقها بمقر القسمة ويستلم المشرف نسخة منها، ونسخة أخرى إلى المحافظة مع الحرص على تبليغ المناضلين بها.

وحسب نص التعليمة، فإن الجمعية العامة الانتخابية، تنعقد تحت إشراف فريق مفوض لهذه المهمة، وذلك بعد إثبات النصاب القانوني للحضور، والتأكد من صحة وهوية المدعوين، مع التذكير بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي الخاص بالعملية الانتخابية والشروط الواجب توفرها في مندوب المؤتمر.

وخلال انعقاد الجمعية، يتم اقتراح لجنة ترشيحات مكونة من ثلاثة مناضلين تزكيهم الجمعية العامة للحزب، شريطة أن يكونوا من قدماء الأفلان، ويفتح بعدها باب الترشح والترشيح للمناضلين الذين تتوفر فيهم شرط الأقدمية لتضبط بعدها القائمة النهائية بعد دراسة واستيفاء الشروط وتعرض على الجمعية العامة للمصادقة مع احتساب الوكالات.

وأوضحت التعليمة أن المشاركين في المؤتمر المقبل للحزب الذي لايزال محل تجاذبات بين قيادة الحزب ومعارضي الأمين العام، يتم انتقاء جزء منهم عن طريق الانتخاب “مندوب عن كل قسمة استوفت الشرط الحد الادنى من العدد المطلوب 100 مناضل، وانتخاب مندوب ثان عن كل قسمة تجاوزت 300 مناضل، فضلا عن إشراك المناضلين المنخرطين في تنظيمات وطنية والمحددة بـ10 شخصيات عن كل تنظيم من “منظمات الأسرة الثورية، الاتحادات على غرار اتحاد الفلاحين، والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات”.

ومن بين المشاركين في المؤتمر مندوبون عن ممثليات الحزب بالخارج، وأعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر شريطة أن يكونوا من خارج اللجنة المركزية، وألزمت قيادة الحزب رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر اشراك المرأة والشباب بعدد لا يتجاوز 4 أشخاص حسب خصوصية كل محافظة .

للإشارة، فإن هذه التعليمة جاءت بعد الانتقادات التي أطلقها بعجي على ما وصفه بطريقة إعادة هيكلة الحزب السابقة وزيادة عدد المحافظات، والتي وصفها بالتجربة الفاشلة التي تهدف لخدمة مصالح لم تكن بريئة، حسبه، مشيرا انه يسعى جاهدا لتوفير كافة شروط إنجاح المؤتمر، والإشراف على الانتخابات بمختلف المستويات.