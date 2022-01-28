بعد اختفائه من البيوت.. القردون حين يغرم العالم بالتمليس الجزائري

مع زحف الثقافات والتكنولوجيات، بدأت العادات والتقاليد تندثر الواحدة تلو الأخرى، في مخطط يبدو متعمدا لإخفاء الهوية وطمس الماضي بعفويته وجماله، وحتى بوصفاته وطبخه.. القردون، بعد أن كان يشد كل الرؤوس، اختفى تدريجيا إلا من بعض الأدراج العتيقة… ولكن، في غمرة ثقافة البيو والعودة إلى الطبيعة، قفزت هذه الطريقة التقليدية في التمليس نحو العالمية بكليك فقط.. عن القردون أتحدث، فارموا الأمشاط وشدوا الجديلة حتى منبت الشعر.

“القردون”، هي التسمية التي تطلق في نفس الوقت على الطريقة والشريط الطويل من القطن المنسوج، الذي تستعمله المرأة الجزائرية بصفة خاصة، كي تحصل على جدائل ملساء بطريقة طبيعية ودون استعمال المملس أو المواد الكيميائية.. هي طريقة استعملتها الجدات، ومن قبلهن، في زمن لم تكن المخابر قد طورت شامبوانات أو اخترعت المجففات والمملسات. وتختلف تسمية القردون وألوانه بحسب المنطقة، فهو القدرون أو أقردون أو العصام، أو قصة في تونس والسفيفة في المغرب. ويعرف القردون الجزائري الأصيل بتميز ألوانه: الأصفر، الأحمر،البرتقالي، مع شريط أسود في الوسط. أما فوائده، فيعرفها الجميع رغم اندثاره في البيوت الجزائرية.

القردون، كانت له قدرة عجيبة على تطويل الشعر والحفاظ على ترطيبه ومنعه من الجفاف، حيث يوضع قبل النوم ويترك إلى الغد أو ما بعده. ورغم أن هذا يبدو غير معقول، إلا أن القردون يمنع تقصف الشعر.

كل هذه الميزات، اكتشفتها الأوروبيات حديثا، وأصبح الحديث عن القردون شائعا ورائجا، وصارت أشهر المؤثرات في الجمال والموضة يتكلمن عنه، ويقمن بتنزيل فيديوهات أو ما يعرف بالتيتوريال، يتحدثن فيه عن كيفية استعماله ويقيّمن هذه التجربة الآمنة للشعر. ويقدم القردون للعالم على أنه طريقة تمليس دون حرارة أو التمليس تجربته، وعرض صورهن قبل وبعد إلىهذا الذي جذب الآلاف من الفتيات من مختلف أرجاء العالم ..بيو.

الكثير من المصممين استوحوا تسريحات الشعر في عروضهم خلال الفاشن ويك من القردون، ولففوا به شعر العارضات بنفس الطريقة التقليدية المستعملة عندنا. كيم كادرشيان جربته كنوع من إكسسوار الشعر. ومجلة غراتسيا الإيطالية أثنت على نتائجه المبهرة. وكذلك مجلات فرنسية معروفة مثل ماري كلير وآل ومجلة فانيتي فير. أما مجلة فوغ في نسختها الأمريكية، فنشرت تدوينة على صفحتها الرسمية تتحدث فيها عن القردون، مع ذكر أصله الجزائري كي لا يقال من هنا وهناك إنه تراث مشترك، وكي لا يدخله البعض في قائمة المسروقات.

مدونة الجمال الفرنسية ميريام كا باريس تحدثت بإسهاب عن هذه الطريقة على إنستغرام، ونصحت بها متابعيها. وقائمة مؤثرات إنستغرام طويلة منها تندونس كلمونس وسارة مود وغيرهن.

طريقة أسهل من أي سهل

طريقة استعمال القردرن بسيطة جدا، فأولا، يجب أن يكون الشعر نظيفا وجافا، ثم توضع بضع قطرات من الزيت على الشعر. ويفرك الشعر ويمشط ويفك تشابكه. بعدها، يهيأ الشعر على شكل ذيل حصان منخفض ثم يلف حوله شريط القردون بإحكام. بعد انتهاء اللف، تربط عقدة عند كل طرف من القردون ثم يترك الشعر بقردونه ليلة كاملة.. في اليوم التالي، فكي القردون وأطلقي العنان لشعرك، وانعمي بنعومته وشكله المفرد الأملس