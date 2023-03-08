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الجزائر

بعد الجدل الذي أثاره.. التوقيف التحفظي في حق أستاذ التاريخ والجغرافيا بغرداية

الشروق أونلاين
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بعد الجدل الذي أثاره.. التوقيف التحفظي في حق أستاذ التاريخ والجغرافيا بغرداية
ح.م
مديرية التربية للولاية

تم توقيف أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا بمتوسطة غرداية تحفظيا وإحالة قضيته إلى العدالة، بسبب موضوع امتحانه الذي أثار جدلا واسعا.

وأكدت مديرية التربية لولاية غرداية أنه قد تم التوقيف التحفظي لأستاذ المادة، وإحالة القضية إلى العدالة، كما تم أيضا إحالة مدير المؤسسة على مجلس تأديبي.

وأوضحت المديرية أن هذا القرار جاء نتيجة لما صدر من فعل فردي لأستاذ التاريخ والجغرافيا بمتوسطة المجاهد المرحوم العلامة مولود قاسم ببريان وما ورد في موضوع التقويم التحصيلي للسنة الثانية متوسط.

وأثار موضوع المادة جدلا واسعا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لما ورد فيه من مساس بمقومات الهوية ونشر الفتنة وخطاب الكراهية.

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