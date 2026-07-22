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الجزائر

بعد تألقهم في بريطانيا.. الرئيس تبون يهنئ طلبة المدرسة متعددة التقنيات

الشروق أونلاين
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بعد تألقهم في بريطانيا.. الرئيس تبون يهنئ طلبة المدرسة متعددة التقنيات

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، طلبة المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر، عقب تتويجهم في المنافسة الهندسية الدولية، التي احتضنتها حلبة سيلفرستون بالمملكة المتحدة، بمشاركة فرق جامعية من مختلف دول العالم.

وفي منشور عبر منصة فيسبوك، قال رئيس الجمهورية: “من إنجاز إلى إنجاز، نفتخر بطلبتنا من المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر، لافتكاكهم جائزة Allan Staniforth Best Newcomer Award كأفضل فريق مشارك لأول مرة في المنافسة الهندسية الدولية Formula Student UK 2026”.

وأشار الرئيس تبون إلى أن هذا التتويج يعكس القدرات العلمية والإبداعية التي يتمتع بها الشباب الجزائري، مؤكدا أن مثل هذه النجاحات تبرز المكانة التي باتت تحتلها الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية.

واختتم رئيس الجمهورية رسالته بتشجيع الطلبة على مواصلة مسيرة التميز، قائلا: “اتضحت الآفاق الواعدة لشبابنا، والمستقبل بين أيديكم.. واصلوا على هذا النهج، والتوفيق حليفكم بحول الله”.

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وتوج الفريق الجزائري “ENP Racing Team” بجائزة “آلان ستانيفورث” لأفضل فريق مشارك لأول مرة، ضمن مسابقة “فرمولا ستودنت يو كاي”الخاصة بهندسة وتصميم السيارات بالمملكة المتحدة.

والثلاثاء، هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أعضاء الفريق المتوج، مشيرا إلى أنهم “برهنوا على أنهم عنوان مستقبل الجزائر الجديدة والمنتصرة وصناع مجدها”، مشيدا بما حققوه من “إنجاز في واحدة من أبرز المنافسات المخصصة لطلبة الهندسة”.

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