بعد تتويجه في أكبر مسابقة قرآنية إفريقية.. بلمهدي يستقبل القارئ رمال

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، القارئ محمد صلاح الدين رمال، وذلك عقب تتويجه بالمرتبة الأولى في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول قارة إفريقيا في دورتها الثانية.

وخلال اللقاء، هنأ الوزير بلمهدي القارئ المتوج، مشيدا بهذا الإنجاز الذي رفع راية الجزائر عاليا في المحافل القرآنية الدولية، ومبرزًا ما يتمتع به من إتقان وتميز في حفظ القرآن الكريم، خاصة بالقراءات العشر رواية ودراية.

وأكد الوزير أن هذا التتويج يعكس العناية الكبيرة التي توليها الجزائر لكتاب الله، من خلال تشجيع حفظه وتعليمه وتجويده، وهو ما يظهر جليًا في المستوى المتقدم الذي بلغه حفظة القرآن الكريم الجزائريون.

وتبعا لبيان الوزارة، اعتبر بمهدي أن هذا الفوز إضافة نوعية جديدة إلى سجل الجزائر الحافل بالإنجازات في المسابقات القرآنية الدولية.

للإشارة، شارك القارئ صلاح الدين رمال في هذه المسابقة في دورتها الثانية، التي احتضنتها العاصمة السنغالية داكار، حيث تُوج بالمرتبة الأولى بعد منافسة قوية جمعته بنحو 100 متسابق يمثلون 53 دولة إفريقية.