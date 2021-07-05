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الجزائر

 بعد تراجع منسوبها.. وزارة الموارد المائية تشرع في نزع الأوحال من السدود

الشروق أونلاين
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 بعد تراجع منسوبها.. وزارة الموارد المائية تشرع في نزع الأوحال من السدود

شرعت وزارة الموارد المائية في عملية نزع 44 مليون متر مكعب من أوحال السدود عبر عدة ولايات بعد تراجع منسوبها بصورة كبيرة واستغلال الوضع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، إلى أن العملية ستهدف  إلى نزع ما يقارب 11 مليون متر مكعب من الأوحال، 02 مليون متر مكعب من سد فرقوق بولاية معسكر، و 04 مليون متر مكعب من سد غريب بولاية عين الدفلى بالإضافة إلى نزع 05 مليون متر مكعب من سد الحميز بولاية بومرداس.

كما أوضحت الوزارة في بيانها أنه تم الشروع في إطلاق عمليات أخرى لنزع ما يقارب 33 مليون متر مكعب من الأوحال في ستة 06 سدود أخرى عبر الوطن، من خلال نزع 08 مليون متر مكعب من الأوحال من سد فم الغرزة بولاية بسكرة

بالإضافة إلى نزع  05 مليون متر مكعب من سد زردازة بولاية سكيكدة، 05 مليون متر مكعب من سد جرف التربة بولاية بشار، 05 مليون متر مكعب من سد مرجة سيدي عابد بولاية غليزان ، 05 مليون متر مكعب من سد فم القيس بولاية خنشلة، 05 مليون متر مكعب من سد بوحنيفية بولاية معسكر.

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