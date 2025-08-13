بعد خلاف كبير مع نتنياهو.. رئيس أركان الاحتلال يوافق على خطة الاستيلاء على غزة!

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موافقة رئيس الأركان إيال زامير على الأفكار الرئيسية المتعلقة بخطة الاستيلاء على غزة التي كان على خلاف كبير بسببها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بجيش العدو الصهيوني قوله إن “رئيس الأركان صادق اليوم خلال اجتماع هيئة الأركان على خطة عمليات الجيش في غزة”، مضيفا أنه “بحث خطوات المرحلة التالية في القطاع”.

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن المصادقة جاءت خلال اجتماع ضم قيادات من هيئة الأركان العامة وجهاز الشاباك وقادة آخرين، وقال إن الاجتماع استعرض ما سماه “إنجازات” قواته، بما في ذلك العدوان المستمر على حي الزيتون.

وأضاف أدرعي أن رئيس الأركان وجه برفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب تنفيذ تدريبات ميدانية ومنح فترة استراحة قصيرة للقوات، استعداداً لمواصلة الهجمات.

وواجهت خطة احتلال غزة التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنفيذها معارضة داخلية شديدة، حيث أشارت صحف عبرية في وقت سابق إلى أن العلاقة بين القيادتين السياسية والعسكرية متوترة بشكل غير مسبوق.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الضغوط السياسية من الحكومة وخاصة من رئيس الوزراء وخليته أدت في النهاية إلى حصول خطة شاملة تعبّر عن تصعيد كبير، ورغم تحفظات زامير، إلا أنه وافق رسميًا على الإطار العام للعملية العسكرية.

وقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إن “رئيس الأركان يعمل وفق نهج الاستسلام وإذا لم يغير محيطه اليساري المتطرف فسأدعو إلى استبداله فورا”، كما دعا إلى عزله ما لم يطرد مقربين منه وصفهم بـ”خلية المؤامرة”، قائلًا عبر منصة “إكس”: “إذا لم يطرد رئيس الأركان خلية المؤامرة، فيجب طرده”.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن “رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ ضباطا كبار ومسؤولين خارج الجيش أن عائلة نتنياهو ومساعديه يسعون لإقالته”.

وأوضحت أن “زامير أدلى بهذا التصريح خلال مشاورات أُجريت مؤخرا مع هيئة الأركان العامة وشخصيات من خارج الجيش، بينهم رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي”.

وتابعت أن زامير أخبرهم بأن “عائلة رئيس الوزراء سلطت عليَّ الضوء وتستهدفني بسبب معارضتي لعملية مدينة غزة، وترغب بعزلي”.

فيما نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مصدر مطلع على المشاورات الأخيرة لم تسمه القول إن “رئيس الأركان يدرك تماما ما يحدث، ولا ينوي تسليم الجيش لنتنياهو و (وزير الدفاع يسرائيل) كاتس”.

وأضاف أن نتنياهو عامل رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي بالطريقة نفسها عندما عارض تحركاته.

ورأى أن “هذا بالضبط ما فعلوه بهاليفي ليحولوه إلى بطة عرجاء في الجيش” قبل أن يستقيل في جانفي الماضي.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت تل أبيب أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.