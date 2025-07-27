بعد سفينة مادلين.. شاهد ماذا فعل جيش الاحتلال بـ “حنظلة”

اعترض جيش الاحتلال الصهيوني سفينة “حنظلة” في المياه الدولية أثناء محاولتها الوصول إلى غزة، واحتجز الناشطين على متنها بعد توثيق الاقتحام على البث المباشر قبل انقطاع الاتصال.

واقتحم الجيش الصهيوني، مساء السبت سفينة “حنظلة” أثناء اقترابها من سواحل قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع، وذلك بعد نحو أسبوع من إبحارها من إيطاليا ضمن تحرك دولي أطلقه “تحالف أسطول الحرية”.

وتداولت عدة مواقع إخبارية صور ومقاطع فيديو لحظة صعود جنود صهاينة إلى متن السفينة التي كانت تقل 21 ناشطًا دوليًا من جنسيات متعددة.

لحظة اقتحام جيش الاحتلال سفينة حنظلة المتجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة pic.twitter.com/ckB1Qf1Iah — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 26, 2025

وقال “تحالف أسطول الحرية”، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن السفينة “حنظلة” تعرضت لاعتراض عنيف من قبل جيش الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية، على بُعد نحو 40 ميلًا بحريًا من غزة، مؤكدًا أن العملية نُفذت خارج المياه الإقليمية الفلسطينية، وهو ما اعتبره “خرقًا صريحًا للقانون الدولي البحري”.

مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال الخاصة للسفينة “حنظلة”، الليلة الماضية، بينما كانت في طريقها لإيصال المساعدات وكسر الحصار عن قطاع غزة، واعتقال النشطاء منها pic.twitter.com/8l1iIVSS8C — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 27, 2025

وأشار التحالف إلى أن قوات صهيونية صعدت إلى متن السفينة غير المسلحة، بعد أن قامت بقطع البث المباشر الذي كانت تبثه “حنظلة” عبر الإنترنت، ومنذ ذلك الحين، فقد الاتصال تمامًا مع الطاقم.

“لن تصلوا إلى غزة”.. وزير دفاع الكيان يأمر باعتراض سفينة “مادلين”

وبتاريخ 8 جوان الماضي، أمر وزير دفاع الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس، جيش الاحتلال باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وصول “سفينة مادلين” إلى غزة.

وقال كاتس في بيان رسمي “أصدرت تعليماتٍ واضحة للجيش بالتحرك لمنع أسطول مادلين من الوصول إلى شواطئ غزة”.

وأضاف كاتس بلهجة حادة: “أقولُ بوضوحٍ لغريتا المعادية للسامية وأصدقائها: عليكم العودة أدراجكم، لأنكم لن تصلوا إلى غزة.”

وذكرت القناة 12 العبرية عن مسؤولين، أن وحدة كوماندوز بحرية تستعد لاعتراض السفينة التي تحمل مساعدات إلى غزة، فيما زعم كاتس بأنها “تحمل أسلحة لحركة حماس”.

وفي وقت سابق أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، اليوم الأحد، بأن السفينة “مادلين” على بُعد أميال من غزة.

وقالت اللجنة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن “النشطاء على متن مادلين” يواصلون الإبحار رغم التهديدات، حاملين رسالة العالم إلى المحاصرين”أنتم لستم وحدكم”.

وصباح أمس السبت، وصلت السفينة مادلين المحملة بالمساعدات وعلى متنها 12 ناشطا، قبالة السواحل المصرية في طريقها إلى قطاع غزة.

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن سفينة “مادلين” التي انطلقت من إيطاليا باتت قبالة سواحل مدينة مرسى مطروح المصرية، في طريقها نحو قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة أن “السفينة تقترب تدريجيًا من سواحل غزة، ومن المتوقع أن تصل خلال الساعات الـ48 القادمة”، مؤكدةً أن “الساعات القادمة حاسمة وحرجة”.

وقال طاقم السفينة إن عملية الإبحار تجري بهدوء، بعد ليال سابقة تعرضت فيها السفينة لاقتراب مسيرات أثارت قلقا كبيرا في صفوف النشطاء، قبل أن يتبين أن هدفها كان الاستطلاع وجمع المعلومات.

وأبحرت السفينة التابعة لتحالف أسطول الحرية من صقلية الأحد متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية و”كسر الحصار الصهيوني” وتسليط الضوء على المعاناة المستمرة في القطاع الفلسطيني الذي تقول الأمم المتحدة إن جميع سكانه مهددون بالمجاعة.

وقالت الناشطة الألمانية في مجال حقوق الإنسان ياسمين أكار لوكالة فرانس برس “نبحر حاليا قبالة الساحل المصري. كل شيء على ما يرام”.

وقالت “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة” في بيان من لندن “إن اقتراب السفينة مادلين من شواطئ غزة يمثل تحديا شجاعا للسياسات الظالمة التي تحاصر المدنيين، ورسالة تضامن من شعوب العالم الحر مع شعبنا الصامد في غزة”.

ويستقل السفينة ناشطون أبرزهم السويدية غريتا تونبرغ، والنائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن.

وتأسس تحالف أسطول الحرية عام 2010 وهو حركة تضامن دولية سلمية مع الفلسطينيين تنشط في جمع المساعدات الإنسانية والاحتجاج السياسي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة.