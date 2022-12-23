بعد عملية الفحص.. حماية المستهلك تقاضي بائعي الذهب المغشوش

أعلنت منظمة حماية المستهلك أنها ستقوم بمقاضاة كل بائع مجوهرات ثبت أنه يقوم ببيع ذهب مغشوش وعددهم مرتفع على حد تأكيدها.

وأكدت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنها قد قامت باقتناء الدفعة الأولى من عينات المجوهرات في عدة ولايات.

وبعد فحص العينية تم الكشف عن نسبة مرتفعة من بائعي المجوهرات ثبت أن ذهبهم مغشوش، وهو ما سيدفع إلى مقاضاتهم. تشير حماية المستهلك.

وأخذت ظاهرة الغش في بيع الذهب أبعادا خطيرة حسبما أكدته منظمة حماية المستهلك التي ستقوم بفتح مخبرها أمام المواطنين للتأكد من نوعية هذا المعدن.

وفي 16 ديسمبر، أكدت المنظمة في منشور عبر الصفحة الرسمية لرئيسها مصطفى زبدي على الفيسبوك أن ظاهرة الغش في نوعية الذهب أخذت أبعادا خطيرة، بشهادة الحرفيين والتجار النزهاء، مما أضر بالاقتصاد والمنتوج الوطني وأصحاب الحرف وكذا بمصالح المستهلك.

ولمحاربة الظاهرة، تزودت منظمة حماية المستهلك وكذا مخبرها بجهاز قياس نوعية الذهب وهو معتمد وذو معايير دقيقة. حيث سيكون هذا الأخير متاحا أمام المستهلكين قصد قياس أي قطعة ذهب يتم شراؤها مع إلزامية تقديم الفوترة.

وأوضح المصدر ذاته أنه يتوجب على المواطنين الراغبين في قياس قطعهم والتأكد من نوعيتها أخذ موعد مسبق بداية من يوم الأحد 18 ديسمبر على الرقم 3311.

وأشار المنشور إلى أن المنظمة ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل بشراء قطع حُلي من كافة التراب الوطني وقياس نوعيتها مع اتخاذ الإجراءات بالمتابعة القضائية من خلال شكوى، ضد كل تاجر منتوجه غير مطابق، وهذا بتهمة الغش والتدليس وتضليل المستهلك.