بعد هدنة السويداء.. ماذا قال المبعوث الأمريكي عن مستقبل سوريا؟

بعد أسابيع من الاشتباكات الدامية في محافظة السويداء، ودخول الهدنة حيّز التنفيذ، خرج المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، اليوم الأحد، بتصريحات مفاجئة، تحمل دلالات سياسية مهمة.

وتحدث براك عن تطلعات واشنطن للحل في سوريا، مشددًا على دور المكونات المحلية في صناعة السلام والاستقرار، حيث دعا جميع الفصائل إلى إلقاء أسلحتها ووقف الأعمال العدائية والتخلي عن الانتقام القبلي، وذلك غداة سريان وقف إطلاق النار في السويداء.

وقال المبعوث الأمريكي في تدوينة عبر منصة إكس إن “قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات كان خطوة مبدئية تهدف إلى منح الشعب السوري فرصة لتجاوز سنوات طويلة من المعاناة والتحديات”.

وتابع: “المجتمع الدولي يُتابع بحذر وباهتمام تطورات الوضع في سوريا، وسط جهود متواصلة للتوصل إلى مستقبل أكثر استقرارًا وأملًا، مع ذلك، يواجه هذا المسار بعض التحديات بسبب استمرار الاحتكاكات بين بعض الفصائل، مما يؤثر على قدرة الحكومة على فرض النظام بشكل كامل”.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل من أجل تهدئة الأوضاع، والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الصراع، مع التشديد على أهمية الحوار والتعاون من أجل السلام.، مردفا أن “سوريا تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة، ويجب أن يسود السلام والحوار الآن”.

— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 20, 2025