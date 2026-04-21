بعد 26 سنة… نهائي جزائري – مصري بنكهة تاريخية

نهائي كأس "الكاف" بين اتحاد الجزائر والزمالك المصري

بعد مرور 26 سنة على النهائي التاريخي لكأس “الكاف” سنة 2000، الذي توج به فريق شبيبة القبائل على حساب نادي الإسماعيلي المصري، تتجدد القمة الكروية الجزائرية-المصرية على المستوى القاري، بمناسبة نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لهذا الموسم (2025-2026)، والذي سيجمع بين اتحاد الجزائر ونادي الزمالك في الـ9 ماي المقبل.

واقتطع اتحاد الجزائر تأشيرة تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) بامتياز، عقب تعادله خارج الديار سهرة الأحد أمام أولمبيك آسفي (1-1)، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي جرت بملعب “5 جويلية” بالجزائر العاصمة، بالتعادل السلبي (0-0).

من جهته، تجاوز الزمالك، متصدر البطولة المصرية حاليا، عقبة الممثل الجزائري الآخر فريق شباب بلوزداد، حيث فاز ذهابا بنتيجة (1-0) وتعادل إيابا (0-0).

وبذلك، تعود الجزائر ومصر إلى واجهة قمة المنافسة القارية للأندية، بعد 26 سنة من نهائي كأس الكاف 2000 الذي جمع شبيبة القبائل بالإسماعيلي، والذي حسمه الفريق الجزائري آنذاك بفضل قاعدة الهدف خارج الديار، عقب تعادله (1-1) في مصر ثم (0-0) في الجزائر.

ويستعد اتحاد الجزائر لخوض ثالث نهائي قاري في تاريخه، بعدما أصبح أول ناد جزائري يبلغ نهائي كأس الكونفدرالية في صيغتها الجديدة مرتين، مؤكدا بذلك مكانته المتنامية على الساحة الإفريقية.

ولا يزال “أبناء سوسطارة” يتذكرون نهائي رابطة أبطال إفريقيا 2015 الذي خسروه أمام تي بي مازيمبي الكونغولي (1-2 ذهابا و0-2 إيابا)، قبل أن يظفروا بأول لقب لهم في كأس الكونفدرالية سنة 2023 على حساب يونغ أفريكانز التنزاني (2-1 ذهابا و0-1 إيابا).

وأمام نادي الزمالك، يطمح نادي “سوسطارة” إلى إحراز لقبه الثاني في هذه المنافسة بنظامها الجديد الذي انطلق سنة 2004، وهو إنجاز سيمكنه من الالتحاق بركب الأندية المتوجة باللقب مرتين، على غرار النجم الساحلي، الرجاء البيضاوي، تي بي مازيمبي والزمالك.

وقبل خوض لقاء الذهاب المقرر يوم السبت 9 ماي بالجزائر، سيعود نادي “البهجة” إلى أجواء المنافسة المحلية، حيث تنتظره مباراة نصف نهائي كأس الجزائر يوم 24 أفريل الجاري خارج الديار أمام شباب باتنة (الرابطة الثانية).

أما لقاء الإياب من النهائي فسيجرى يوم السبت 16 ماي بملعب القاهرة الدولي. وللتذكير، تعود آخر مواجهة بين اتحاد الجزائر والزمالك إلى سنة 2017، ضمن دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، حيث انتهى لقاء الذهاب بالقاهرة بالتعادل (1-1)، قبل أن يفوز الفريق الجزائري إيابا (2-0) بملعب 5 جويلية 1962.