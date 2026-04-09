-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بعد 40 يوما من الإغلاق.. مشاهد مؤثرة في الأقصى لعودة المصلين

الشروق أونلاين
  • 100
  • 0
بعد 40 يوما من الإغلاق الذي فرضه الصهاينة، عاد المسجد الأقصى، فجر اليوم الخميس، ليستقبل المصلين مرة أخرى، حاملا معه مشاهد مؤثرة التقطتها عدسات الكاميرات.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية فقد شهد المسجد الأقصى اليوم الخميس عودة المصلين، في مشاهد مؤثرة أظهرتها تسجيلات مصورة التقطتها منصات مقدسية وناشطون.

وتوافد المئات من الفلسطينيين على الباحات، حيث غلبت عليهم المشاعر، وانهمرت دموع البعض أثناء دخولهم، فيما سجد آخرون على البلاط العتيق شكراً لله، وارتفعت تكبيرات العيد بعد انتهاء الصلاة، معلنة عودة الروح إلى المكان.

وتمكن نحو 3 آلاف مصل من أداء صلاة الفجر، رغم الإغلاق الطويل والإجراءات الصارمة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس بأن آلاف المصلين تمكنوا من الدخول بالرغم من فحص الهويات ومنع بعض الشبان، إضافة إلى اعتداءات جسدية حاول الاحتلال من خلالها إبعاد المصلين عن باحات المسجد.

وفي ظل فرحة المصلين، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، بحماية من شرطة الاحتلال، في خطوة أثارت استياء واسعا.

وجرى أثناء الاقتحام أداء غناء وصلوات تلمودية داخل الباحات، ما اعتبرته المحافظة تصعيداً خطيراً يمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد، ويشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم الإسلامي.

وأوضحت المحافظة أن الاقتحامات تمت بعد إعلان ما يعرف بمنظمات “المعبد” تمديد أوقات الاقتحام لنصف ساعة إضافية، لتبدأ عند الساعة 6:30 صباحاً بدل الساعة 7:00، وتمتد حتى الساعة 11:30 صباحاً، ثم من 1:30 حتى 3:00 بعد الظهر، ليصبح مجموعها 6 ساعات ونصف يوميا.

وأكدت أن هذا التمديد يعكس تسارعا في فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى وتكريس سياسة التقسيم الزمني، خاصة بعد إعادة فتحه بعد الإغلاق الطويل.

يُذكر أن مدينة القدس ومقدساتها شهدت خلال الأسابيع الماضية إجراءات أمنية مشددة وإغلاقات متكررة، بالتزامن مع حالة التأهب القصوى التي فرضها الاحتلال على خلفية المواجهة الإقليمية مع طهران.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد