بعد 40 يوما من الإغلاق.. مشاهد مؤثرة في الأقصى لعودة المصلين
بعد 40 يوما من الإغلاق الذي فرضه الصهاينة، عاد المسجد الأقصى، فجر اليوم الخميس، ليستقبل المصلين مرة أخرى، حاملا معه مشاهد مؤثرة التقطتها عدسات الكاميرات.
ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية فقد شهد المسجد الأقصى اليوم الخميس عودة المصلين، في مشاهد مؤثرة أظهرتها تسجيلات مصورة التقطتها منصات مقدسية وناشطون.
واول الداخلين للمسجد "هيره" قط سبحان الله
— 🇪🇬SamY🌹 (@Samyamar58Ammar) April 9, 2026
وتوافد المئات من الفلسطينيين على الباحات، حيث غلبت عليهم المشاعر، وانهمرت دموع البعض أثناء دخولهم، فيما سجد آخرون على البلاط العتيق شكراً لله، وارتفعت تكبيرات العيد بعد انتهاء الصلاة، معلنة عودة الروح إلى المكان.
ردة فعل شب لحظة دخوله للأقصى.. “يركض ثم يسجد أمام قبة الصخرة فرحا بإعادة فتح الأقصى” بعد إغلاق استمر 40 يوما pic.twitter.com/k0DPfQmClY
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 9, 2026
رجل يوزّع المناديل على المصلين في المسجد الأقصى ليمسحوا دموع الشوق بعد 40 يومًا من الإغلاق القسري 🕌💔
عاد المصلون للصلاة وغلبتهم دموع الشوق، فوقف رجل فلسطيني يوزّع المناديل ليمسحها ويشاركهم لحظة العودة الميمونة.
— ARABIA 24 – أرابيا 24 (@ARABIA24DZ) April 9, 2026
وتمكن نحو 3 آلاف مصل من أداء صلاة الفجر، رغم الإغلاق الطويل والإجراءات الصارمة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
فتح المسجد الأقصى بعد إغلاقه أربعين يوماً
🥹 الحمد لله والشكر لله
اللهم ارزق كل المسلمين صلاة فيه 🤲 pic.twitter.com/e7TrkuYKgU
— أ. محمد صبحي الجخبير 🇵🇸 (@moh_jakh2984) April 9, 2026
وأفادت محافظة القدس بأن آلاف المصلين تمكنوا من الدخول بالرغم من فحص الهويات ومنع بعض الشبان، إضافة إلى اعتداءات جسدية حاول الاحتلال من خلالها إبعاد المصلين عن باحات المسجد.
وفي ظل فرحة المصلين، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، بحماية من شرطة الاحتلال، في خطوة أثارت استياء واسعا.
وجرى أثناء الاقتحام أداء غناء وصلوات تلمودية داخل الباحات، ما اعتبرته المحافظة تصعيداً خطيراً يمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد، ويشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم الإسلامي.
وأوضحت المحافظة أن الاقتحامات تمت بعد إعلان ما يعرف بمنظمات “المعبد” تمديد أوقات الاقتحام لنصف ساعة إضافية، لتبدأ عند الساعة 6:30 صباحاً بدل الساعة 7:00، وتمتد حتى الساعة 11:30 صباحاً، ثم من 1:30 حتى 3:00 بعد الظهر، ليصبح مجموعها 6 ساعات ونصف يوميا.
وأكدت أن هذا التمديد يعكس تسارعا في فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى وتكريس سياسة التقسيم الزمني، خاصة بعد إعادة فتحه بعد الإغلاق الطويل.
يُذكر أن مدينة القدس ومقدساتها شهدت خلال الأسابيع الماضية إجراءات أمنية مشددة وإغلاقات متكررة، بالتزامن مع حالة التأهب القصوى التي فرضها الاحتلال على خلفية المواجهة الإقليمية مع طهران.