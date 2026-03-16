بـ 800 ألف طن متري سنوياً.. الجزائر ثالث أكبر منتج للشعير في إفريقيا

كشفت وكالة “إيكوفان” المتخصصة في الاقتصاد الإفريقي، أن الجزائر أنتجت ما معدله 800 ألف طن متري من الشعير سنوياً بين عامي 2021 و2023، ما يجعلها ثالث أكبر منتج للشعير في إفريقيا.

وأفادت الوكالة في تقرير لها أن هذا الإنتاج يغطي نحو 42% من الطلب المحلي البالغ نحو 1.9 مليون طن متري سنويًا، ما يعكس أهمية تعزيز الإنتاج المحلي إلى جانب الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المتزايدة من هذا المحصول الحيوي.

ويُعد الشعير ثاني أكثر الحبوب زراعةً في الجزائر بعد القمح، حيث تُخصص نحو مليون هكتار من الأراضي الزراعية لزراعته، وفق تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية بخصوص سنتي 2025/2026.

ويُستخدم الشعير في الجزائر أساسًا كعلف للحيوانات، مع جزء محدود للإنتاج الغذائي كالخبز والكسكس للاستهلاك البشري. ويتأثر الطلب المحلي على الشعير بظروف المراعي، فتزداد الحاجة إليه عندما تتدهور هذه الظروف.

وأشار تقرير “إيكوفان” إلى أن إثيوبيا تُنتج نحو 2.2 مليون طن سنويًا، ما يجعلها أكبر منتج للشعير في إفريقيا ومكتفية ذاتيًا، بينما تعتمد تونس على الواردات لتغطية 75% من استهلاكها البالغ 1.4 مليون طن سنويًا، وتنتج نحو 347 ألف طن فقط.

وتأتي هذه البيانات في سياق اهتمام متزايد بإنتاج الشعير في إفريقيا، خصوصًا مع مبادرات جديدة مثل البرنامج التجريبي الذي أطلقته شركة “نيجيريان بريوريز” في نيجيريا لزراعة الشعير محليًا، بهدف تقليل الواردات وزيادة الإنتاج المحلي بحلول عام 2030.