بقرار يواصل تألقه مع نيويورك سيتي (فيديو)

يواصل المهاجم الجزائري منصف بقرار تألقه في الدوري الأمريكي مع ناديه نيويورك سيتي، حيث تمكن من هز الشباك مجددا بمناسبة مباراة أورلاندو سيتي.

وساهم بقرار في فوز ناديه بثنائية نظيفة، حيث افتتح باب التهديف في د37 من اللقاء بضربة رأسية.

Mounsef Bak on the scoresheet tonight off the rebound 🤩

🗽 1-0 🦁 | #NYCvORL pic.twitter.com/C4TIi5Bajy

