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رياضة

بقرار يواصل تألقه مع نيويورك سيتي (فيديو)

عمر سلامي
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بقرار يواصل تألقه مع نيويورك سيتي (فيديو)
ح.م
منصف بقرار

يواصل المهاجم الجزائري منصف بقرار تألقه في الدوري الأمريكي مع ناديه نيويورك سيتي، حيث تمكن من هز الشباك مجددا بمناسبة مباراة أورلاندو سيتي.

وساهم بقرار في فوز ناديه بثنائية نظيفة، حيث افتتح باب التهديف في د37 من اللقاء بضربة رأسية.

ورفع المهاجم الجزائري رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري الأمريكي.

وكان بقرار قد تحصل على جائزة لاعب الشهر في ناديه نظير تألقه في شهر أوت.

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