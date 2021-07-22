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بكالوريا 2021: هؤلاء نوابغ الجزائر بمعدلات تجاوزت 19 من20

الشروق أونلاين
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بكالوريا 2021: هؤلاء نوابغ الجزائر بمعدلات تجاوزت 19 من20

فضل وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن يزف خبر نجاح التلاميذ الـ3 الأوائل في شهادة البكالوريا وطنيا بنفسه.

وكانت التلميذة الأولى وطنيا هذه السنة من الجنوب الجزائري، وبمعدل ممتاز بحيث تحصلت على معدل 19.24، التلميذة آية وصال شعيب، تنحدر من ولاية ورقلة، تحصلت على نتائج مبهرة في واحدة من الشعب والتخصصات  التي تعتبر صعبة شعبة تقني رياضي “هندسة طرائق”.

وجاءت في المرتبة الثانية وطنيا، بشرى ببون، التي تنحدر من ولاية المسيلة والتي تحصلت على معدل 19.24، هي الأخرى في واحدة من الشعب الصعبة شعبة تقني رياضي.

ورجعت المرتبة الثالثة للتلميذ،لحوازي قايا، ابن ولاية تيزي وزو، تحصل على 19.22، في شعبة الرياضيات وتلقى الخبر من وزير التربية الوطنية شخصيا دقائق فقط قبل الإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا.

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