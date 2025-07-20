بكالوريا 2025: نسبة النجاح 51.57.. وهؤلاء هم الثلاثة الأوائل

أعلن وزير التربية محمد صغير سعداوي، الأحد، عن أسماء التلاميذ الثلاثة الأوائل الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2025.

وكشف الوزير أن التلميذة رونق زاني من ثانوية صحراوي زغلالي بولاية سوق أهراس حصلت على معدل 19.70 بوأها المرتبة الأولى وطنيا في هذه الدورة في شعبة هندسة كهربائية.

واتصل الوزير بالتلميذة الناجحة رونق زاني الأولى وطنيا، حيث هنأها بتوفقها ونجاحها المتميز في امتحان شهادة البكالوريا

كما تحدث الوزير سعداوي مع صاحبة المرتبة الثانية التلميذة يحياوي ملاك 19.52 من ثانوية مكيوي مأمون بولاية معسكر شعبة الرياضيات.

المرتبة الثالثة: التلميذة كامل نرجس من ثانوية زينب أم المساكين بالجزائر العاصمة وسط حصلت على معدل 19.52

ومن مدارس أشبال الأمة حصل التلميذ سعادي مؤيد من مدرسة أشبال الأمة ببجاية على معدل 19.41.

كما كشف وزير التربية، محمد صغير سعداوي، أن نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، بلغت 51.57 بالمائة.

وقال الوزير، الأحد، في ندوة صحفية إن عدد الناجحين في هذه الدورة بلغ 367122 ناجح من التلاميذ المتمدرسين والأحرار.

وأضاف الوزير أن عدد الناجحين بتقدير ممتاز بلغ 1754 ناجحا، وعدد الناجحين بمعدل 16 فما فوق 22978.

وأشار إلى أن ولاية تيزي وزو احتلت المرتبة الأولى وتقاسمتها مع فارق في الفاصلة مع ولاية غليزان بنسبة 62 بالمائة،