-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بلاغ من وزارة التربية بخصوص التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي

الشروق أونلاين
  • 685
  • 0
بلاغ من وزارة التربية بخصوص التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي
ح. م
صورة تعبيرية.

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها اليوم الأحد، 31 ماي، عن تمديد فترة تسجيلات التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي.

وكتبت الوزارة “تعلم وزارة التربية الوطنية الأولياء المعنيين بتسجيل أبنائهم في السنة الأولى ابتدائي للسنة الدراسية 2026-2027 الأطفال المولودين بين أول جانفي و31 ديسمبر (2020)، والذين لم يستوفوا إتمام العملية في آجالها، أنه قد تم تمديد فترة التسجيلات إلى غاية 13 جوان 2026.”

كما ذكرت وزارة التربية أن عملية التسجيل تتم حصريا عبر الفضاء المخصص للأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، عبر الرابط المخصص للغرض، وذلك وفق نفس الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها.

مقالات ذات صلة
بوغالي: حماية الطفولة أولوية ثابتة في مسار بناء الجزائر المنتصرة

بوغالي: حماية الطفولة أولوية ثابتة في مسار بناء الجزائر المنتصرة

العلامة المفسّر سي حاج محند الطيب في ذمة الله

العلامة المفسّر سي حاج محند الطيب في ذمة الله

صبرينة وكهينة إمسعودان… تترأسان شركة بباريس للتدريب على التنفس الواعي

صبرينة وكهينة إمسعودان… تترأسان شركة بباريس للتدريب على التنفس الواعي

بناء العمارات والأبراج السكنية العالية ممكن… وهذه هي الشروط والإجراءات!

بناء العمارات والأبراج السكنية العالية ممكن… وهذه هي الشروط والإجراءات!

حج 2026.. معطيات رسمية حول الوفيات المسجلة في صفوف الحجاج الجزائريين

حج 2026.. معطيات رسمية حول الوفيات المسجلة في صفوف الحجاج الجزائريين

إيليزي.. إجلاء 6 أشخاص بسبب ارتفاع منسوب المياه   

إيليزي.. إجلاء 6 أشخاص بسبب ارتفاع منسوب المياه   

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد