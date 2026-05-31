بلاغ من وزارة التربية بخصوص التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها اليوم الأحد، 31 ماي، عن تمديد فترة تسجيلات التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي.

وكتبت الوزارة “تعلم وزارة التربية الوطنية الأولياء المعنيين بتسجيل أبنائهم في السنة الأولى ابتدائي للسنة الدراسية 2026-2027 الأطفال المولودين بين أول جانفي و31 ديسمبر (2020)، والذين لم يستوفوا إتمام العملية في آجالها، أنه قد تم تمديد فترة التسجيلات إلى غاية 13 جوان 2026.”

كما ذكرت وزارة التربية أن عملية التسجيل تتم حصريا عبر الفضاء المخصص للأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، عبر الرابط المخصص للغرض، وذلك وفق نفس الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها.