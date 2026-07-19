بلايلي يرفض تمديد عقده مع الترجي التونسي

قاطع التدريبات الجماعية للفريق

فجّر النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، أزمة جديدة من العيار الثقيل داخل أروقة نادي الترجي الرياضي التونسي، بعد ما صدم إدارة النادي برفضه القاطع المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، ممتنعاً في الوقت ذاته عن التوقيع على عقده الجديد، على الرغم من التوصل سابقاً إلى اتفاق مبدئي يقضي باستمرار مسيرته مع “شيخ الأندية التونسية”.

وكان عقد بلايلي مع الترجي قد انتهى رسمياً في 30 جوان 2026، إلا أن الطرفين توصلا في وقت سابق إلى أرضية تفاهم لتمديد الارتباط لموسمين إضافيين حتى صيف 2028، على أن يُفعّل العقد الجديد فور صدور الحكم النهائي من المحكمة الرياضية الدولية بشأن عقوبة الإيقاف المسلطة عليه. ويقضي اللاعب صاحب الـ33 عاماً عقوبة إيقاف لمدة عام منذ مارس الماضي، إثر قضية رفعها ضده ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي تتعلق باتهامات بتزوير وثائق رسمية، وهي القضية التي ما زالت معلقة بين ردهات المحكمة الدولية.

وحسب موقع “وين وين” الشهير، فقد عقدت إدارة الترجي اجتماعاً حاسما ضم رئيس النادي حمدي المدب والمسؤول الأول عن فرع كرة القدم شكري الواعر، بحضور اللاعب ووالده ووكيل أعماله عبد الحفيظ بلايلي لإنهاء إجراءات التوقيع، غير أن النجم الجزائري فاجأ مسؤولي الترجي برفض التوقيع على النسخة النهائية، متمسكاً بتأجيل أي خطوة رسمية حتى صدور قرار “الطاس”، ومطالبا بمهلة مفتوحة، مما وضع الإدارة في موقف محرج مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الروماني لورينتو ريجيكامب.

وقد أثار هذا الموقف المفاجئ حالة من القلق والترقب داخل إدارة الترجي، خاصة مع تصاعد التقارير التي تربط اسم اللاعب بالعودة إلى فريقه السابق مولودية الجزائر في حال حصوله على حكم مخفف من المحكمة الرياضية، لتبقى كافة الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبل اللاعب الذي حقق مع الترجي تاريخاً حافلاً شمل التتويج بالدوري، والكأس، والسوبر التونسي في مناسبتين.