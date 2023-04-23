بلايلي يعود ويشارك أساسيا مع أجاكسيو

عرفت الأحد، التشكيلة الأساسية لنادي أجاكسيو بمناسبة استضافته نادي بريست، عودة النجم الجزائري يوسف بلايلي، الذي كان غاب عن اللقاءات الأخيرة لفريقه بسبب معاناته من إصابة.

وتأتي عودة بلايلي لتضع حدا للإشاعات التي كانت تحدثت عن دخوله في أزمة مع مدرب فريقه أوليفييه بانتالوني، جراء تأخره في الالتحاق بالفريق بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في المواجهة المزدوجة أمام النيجر.

وكان مدرب أجاكسيو أوليفييه بانتالوني، نفى وجود أي خلافات أو مشاكل مع لاعبه الجزائري، معتبرا أنه من بين أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في الفريق.