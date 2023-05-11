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الجزائر

بلعابد: الوزارة لا تشترط التنازل عن الشهادة مقابل الإدماج (فيديو)

ي.ك
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بلعابد: الوزارة لا تشترط التنازل عن الشهادة مقابل الإدماج (فيديو)
أرشيف
وزير التربية

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، أنه لا وجود لأي شرط بالتنازل عن الشهادة، مقابل الإدماج في قطاع التربية.

وردّ بلعابد على السؤال الشفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني الشريف بن حمو حول إدماج غير المتنازلين عن الشهادة:”لا أعترف بهذا المصطلح (التنازل)، لأنه لا يوجد شرط للتنازل عن الشهادة مقابل الإدماج”.

وأضاف وزير التربية:”الشهادة مكتسبة ولم يطلب من أحد التنازل عن شهادته مقابل الإدماج، بل كانوا في مناصب مؤقتة هشة”.

وواصل الوزير:”الرئيس تبون أخذ قرارا بإدماجهم في رتبة في التعليم الابتدائي، وأدعوا الذين لم يقبلوا على هذه الخطوة التقدم لهذا الجهاز الذي لا يزال في متناولهم”.

وختم عبد الحكيم بلعابد:”هؤلاء الذين لم يتنازلوا بإمكانهم، المشاركة باستعمال شهادتهم فيما بعد في رتب أخرى، تتلاءم مع قوانين الوظيفة العمومية، شريطة تقديم استقالتهم فيما بعد من المنصب”.

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